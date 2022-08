Il Duro del Road House: Conor McGregor nel cast del film

Dopo che Conor McGregor è divenuto un’icona come lottatore dell’UFC, ora lo sportivo irlandese è pronto a vestire per la prima volta i panni dell’attore nel film reboot Il Duro del Road House. McGregor affiancherà Jake Gyllenhaal, che vestirà i panni di un buttafuori di un locale, che è stato proprio un lottatore UFC.

Fino ad ora Conor McGregor è stato protagonista di vari spot televisivi, ed ha avuto un documentario dedicato con Notorius, risalente al 2017. Il Duro del Road House risulta essere la prima apparizione di McGregor come vero e proprio attore.

Nel cast sono presenti anche Billy Magnussen, Daniela Melchior, Gbemisola Ikumelo, Lukas Gage, Hannah Love Lanier, Travis Van Winkle, B.K. Cannon, Arturo Castro, Dominique Columbus, Beau Knapp e Bob Menery.

Il reboot de Il Duro del Road House viene dal film cult che ha avuto come protagonista Patrick Swayze, e che nonostante sia stata criticato nel 1989 all’epoca della sua uscita, negli anni è divenuto un film di riferimento tra gli appassionati dell’attore.

Swayze interpreta nel film un buttafuori di un bar del Missouri che inizia una disputa con un uomo d’affari della zona che intende controllare l’intera città. Nel remake Jake Gyllenhaal vestirà i panni di un ex lottatore UFC che viene ingaggiato come buttafuori in un locale della Florida, ma che improvvisamente si accorge che il luogo in cui sta lavorando non è il paradiso che immaginava.

Alla regia del film ci sarà Doug Liman, che ha già lavorato a Edge of Tomorrow, Mr. & Mrs. Smith, ed a The Bourne Identity. La sceneggiatura è stata realizzata da Anthony Bagarozzi e Charles Mondry.