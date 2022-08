Royalteen – L’erede: trailer e foto del film Netflix

Vi presentiamo il trailer e le foto di Royalteen – L'erede, romantic drama per ragazzi che sarà disponibile su Netflix dal 17 agosto.

È stato lanciato oggi (insieme alla photo gallery) il trailer ufficiale di Royalteen – L’erede, film Netflix con protagonisti Mathias Storhøi e Ines Høysæter Asserson che arriverà sulla piattaforma streaming a partire dal 17 agosto.

Royalteen è una storia d’amore che parla di accettazione dei propri errori e delle proprie paure, oltre che del potere di Internet. Quando il principe Karl Johan (Mathias Storhøi), Kalle per gli amici, e la nuova arrivata Lena (Ines Høysæter Asserson) capiscono di provare un sentimento che va oltre l’amicizia, Lena è combattuta tra felicità e scetticismo. Il principe delle feste Kalle è spesso sulle pagine dei tabloid e dei siti di gossip, come quello gestito dalla stessa Lena prima di essere scoperta. Lena sa quali difficoltà potrebbe comportare una relazione con il futuro re e non ha mai raccontato a nessuno, neppure a Kalle, il suo segreto più grande: quello che l’ha costretta a trasferirsi dalla sua città natale.

Leggi anche: