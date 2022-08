Offerte eBay: God of War Ragnarok pre-ordinabile in forte sconto

Le offerte di eBay permettono di acquistare God of War Ragnarok sfruttando un prezzo nettamente scontato sia per la versione PS4 che per quella PS5.

Parliamo nello specifico della possibilità di mettere mano su God of War Ragnarok a solamente 54,99€ per quel che concerne la versione fisica PS4 e 64,99€ per quanto riguarda l’edizione fisica per PS5. In entrambi i casi, la spedizione risulta gratuita e i venditori permettono di procedere con il reso prendendosi carico delle spese.

Sfruttando il link che trovate qui di seguito potete quindi procedere con il pre-order del gioco per quel che concerne la versione PS5, fruendo dell’ottimo sconto ottimo per coloro già in possesso della console next-gen di Sony.

Il seguente link vi permette invece di accedere alla pagina del prodotto su eBay al fine di mettere mano sulla versione PS4, ricordando che l’upgrade per il titolo sarà a pagamento per tutti gli utenti.

Il nuovo gioco permetterà agli utenti di vivere un nuovo capitolo dell’avventura norrena di Kratos e Atreus, risultando in questo caso pronto a giungere a metà fra le due generazioni Sony, e proponendo un’esperienza che dovrebbe riuscire ad ammaliare gli utenti come il primo capitolo del reboot.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.