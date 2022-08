Fitbit Sense 2 e Versa 4 mostrati in dei nuovi render leakati

Nuovi render per Comparsi sul web tramite OnLeaks e 91Mobiles, i primi render che sembrerebbero ufficiali degli attesissimi dispositivi Fitbit Sense 2, Versa 4 e In

Una manciata di render che sembrano ufficiali sono arrivati sul web per gentile concessione di @OnLeaks e 91Mobiles, i primi affermando che sono render per la stampa. Queste immagini mostrano il design di Fitbit Sense 2, Fitbit Versa 4 e Fitbit Inspire 3 con dettagli eccellenti, dandoci di gran lunga la migliore occhiata a ciascuno dei prodotti. Guardando prima il Sense 2, possiamo vedere i sottili aggiornamenti di Fitbit al design, inclusi il nuovo pulsante fisico e le nuove posizioni del microfono, questo è lo stesso design di cui abbiamo parlato per la prima volta all’inizio di maggio .

L’altro cambiamento evidente in questi rendering può essere visto intorno alla cornice, che ora ha una superficie utilizzata per il sensore ECG invece di incorporarla nel telaio metallico. In questi rendering, possiamo vedere Fitbit Sense 2 in versione “Gold”, “Graphite” e “Platinum”, con bande blu pallido, nere e grigio chiaro – come al solito, Fitbit dovrebbe offrire molte più opzioni per bande.

Per quanto riguarda Fitbit Versa 4, possiamo notare in gran parte lo stesso aspetto con il nuovo pulsante fisico, ma per il resto il design è per lo più invariato rispetto al Versa 3 e non ci sono sensori aggiuntivi attorno alla cornice, poiché la serie Versa manca l’ECG. È interessante notare che il Versa 4 è raffigurato solo in due colori: “Graphite” e “Rose”.

E infine, c’è il nuovo fitness tracker dedicato di Fitbit, Inspire 3, che è il più conveniente della gamma Fitbit, in generale, con Inspire 2 che costava solo 79$ quando è stato lanciato l’anno scorso.