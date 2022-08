American Horror Story: Sarah Paulson non sa se ritornerà nella serie TV

Sarah Paulson è l’interprete di riferimento di Ryan Murphy, ma l’attrice non sa se ritornerà in American Horror Story, o in altre produzioni legate a Murphy, come American Crime Story. La Paulson si è così espressa durante una recente intervista.

Ecco le sue parole:

Non è che non sia aperta alla possibilità di tornare, sono sempre disponibile. Ma credo di averci lavorato per tanto tempo, e le persone potrebbero essersi stancate di vedermi in quel tipo di universo narrativo. Facciamo in modo che siano altre persone a urlare, piangere e correre. Anche altri possono farlo! E poi è un qualcosa che serve anche al mio sistema nervoso. C’è stato un tempo in cui ero più giovane, e pensavo di poter fare queste cose ogni notte, e le adoravo. Ora mi sento una mamma affaticata.

American Horror Story 11 arriverà negli Stati Uniti su FX durante l’autunno. L’ultima stagione di American Horror Story ha fatto il suo debutto nel 2021, ed ha avuto il titolo Double Feature. Attualmente è in corso la serie spin-off, intitolata American Horror Stories. La nuova produzione di Ryan Murphy consiste in una serie televisiva antologica. Il debutto di American Horror Stories 2 è avvenuto negli Stati Uniti il 21 luglio.