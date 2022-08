TikTok: nuovi dati rivelano che abbattera Facebook quest’anno

Mentre Instagram fa marcia indietro sulle sue scelte visto che si stava omologando a TikTok, nel frattempo nuove informazioni degli analisti alla Insider Intelligence (precedentemente chiamata eMarketer) sembrano svelare il futuro di molti social famosi.

I dati sembrano confermare la sfida aperta tra Instagram e TikTok, con quest’ultimo pronto a mangiare la strada che lo separa dalla vetta, e il primo che prosegue bene nel suo lavoro incassando cifre da capogiro. Purtroppo non si può dire la stessa cosa di Facebook: secondo i dati raccolti infatti, TikTok dovrebbe riuscire a superare il social di Zuckerberg entro quest’anno.

Non c’è pace nemmeno per YouTube, che invece sembra il prossimo nella lista dei bersagli, visto che entro il 2024 dovrebbe venir superato da TikTok. Al momento, YouTube ha un valore in dollari spesi in influencer marketing di 948 milioni di dollari, mentre Facebook si trova a 739 milioni di dollari. TikTok ad ora sta a 774,8 milioni di dollari, ciffra che lo rende molto vicino ai concorrenti.

Staccandoci un secondo dai dati competitivi, sembra che i report stimino che il 74,5% dei marketers americani useranno l’influencer marketing nel 2022, mercato la quale spesa salirà del 27,8% fino a 4,99 miliardi quest’anno.