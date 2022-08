The Batman 2: Colin Farrell vuole tornare per il film sequel

Colin Farrell non vede l'ora di tornare a lavorare sul personaggio del Pinguino, e vorrebbe partecipare a The Batman 2.

Colin Farrell è stato tra i personaggi di spicco comparsi in The Batman grazie al suo Pinguino, ed ora l’interprete ha dichiarato di voler tornare anche per The Batman 2. Intervistato da Entertainment Tonight l’interprete ha parlato anche della serie TV sul suo personaggio.

Ecco le sue parole:

Volete scherzare?! Certo che vorrei tornare per un nuovo film, è stata un’esperienza davvero divertente, questo è uno sport piuttosto semplice, una vera gioia. Matt sta pianificando la storia, ed è una persona molto meticolosa. Lui è ossessivo con ciò che fa, e sta lavorando anche sulla serie TV riguardo al Pinguino. Non curerà la regia, ma è dietro la sceneggiatura. Sarà entusiasmante.

Colin Farrell si è anche augurato che le riprese della serie TV inizino nel 2023. A produrre lo spin-off ci saranno lo stesso regista di The Batman, Matt Reeves, e Dylan Clark. A lavorare sulla produzione ci saranno Dylan Clark Productions, DC Entertainment e Warner Bros. Television.

Lo stesso Matt Reeves ha dichiarato: