Nokia 8120 4G con Radio FM in vendita in India

Costa 51 dollari ed è un Nokia come non se ne vedevano da tempo: scopriamo l'8120 4G, telefono con la Radio FM incorporata.

Il Nokia 8120 4G è ufficialmente in vendita in India: al prezzo di 3,999 Rs, l’equivalente di 51 dollari, questo telefono arriva dopo un mese dall’annuncio, e lo fa in grande stile. Con la compatibilità alla rete VoLTE e la presenza di una radio FM wireless, un lettore MP3, una torcia e qualche giochino caricato, il Nokia 8120 sarà disponibile in rosso e blu scuro.

Per chi non lo avesse riconosciuto, questo Nokia 8120 è in realtà il “remake” del Nokia 8210, dispositivo mobile storico uscito nel 1999 che ora rivive dentro questo nuovo device. L’8120 4G ha un processore UniSoc T107 a singolo core con 48 MB di RAM e 128 MB di memoria. Quest’ultima è espandibile tramite microSD, fino a 32 GB.

È compatibile con due nano SIM e ha una fotocamera posteriore VGA, compatibile con Bluetooth 5.0 e pesa soli 107 grammi. La batteria è una 1,450 mAh che ofrono 8 ore di autonomia in chiamata fissa in 2G. Per il resto, il display è un 2,8 pollici e in stand-by professa di raggiungere i 27 giorni di autonomia, cosa alquanto strana da sentire ora ma che all’epoca del 8210 non era così strano. Ricordiamo che questo Nokia 8120 4G è venduto a circa 50 dollari.