Kakegurui Twin: le foto ufficiali della serie anime in arrivo su Netflix

Kakegurui la serie manga ideata da Homura Kawamoto, dopo un adattamento anime per la TV nel 2017 e un altro nel 2019 con Kakegurui xx (nonché la versione live action) ecco anche il prequel, anche stavolta animato, e in arrivo il 5 agosto su Netflix: Kakegurui Twin. Vi presentiamo oggi le foto ufficiali della serie.

La nuova serie è tratta dal manga omonimo di Homura Kawamoto e Kei Saiki (pubblicato nella rivista mensile Gan Gan JOKER di SQUARE ENIX) e vede alla regia Kaori Makita, con il character design di Manabu Nii. La produzione dell’animazione è a cura dello Studio MAPPA.

Questo il cast originale di doppiatori:

Mary Saotome: Minami Tanaka

Tsuzura Hanatemari: Rina Honnizumi

Yukimi Togakushi: Yo Taichi

Sachiko Juraku: Yuko Kaida

Mikura Sado: Aoi Koga

Aoi Mibuomi: Seiichiro Yamashita

Sakura Miharutaki: Rie Takahashi

Questa la sinossi della serie:

Un anno prima del trasferimento della bella Yumeko Jabami dai capelli corvini nella sua scuola, una ragazza di origini modeste di nome Mary Saotome si iscrive come studentessa modello all’Accademia privata Hyakkao, frequentata da molte ragazze provenienti dalle alte sfere della politica e della finanza. Ma la scuola è controllata da un rigido sistema gerarchico determinato dal gioco d’azzardo. Qui i risultati accademici e le doti atletiche non hanno alcun peso… quello che conta di più è l’abilità nel gioco d’azzardo. Le studentesse che si indebitano a causa del gioco devono affrontare la vita scolastica come “animali domestici”. Riuscirà Mary Saotome a creare un futuro per se stessa in questa accademia in cui il gioco d’azzardo regna sovrano?

