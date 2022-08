Guardiani della Galassia usciva otto anni fa nei cinema USA, James Gunn: “Ha cambiato la mia vita”

Otto anni fa nei cinema americani veniva distribuito Guardiani della Galassia (in Italia sarebbe arrivato solo a ottobre), e il Marvel Cinematic Universe acquisiva dei personaggi che sarebbero divenuti fondamentali. Ma anche la vita di James Gunn con questo lungometraggio sarebbe cambiata per sempre, e lo ha confermato lo stesso regista attraverso un tweet in cui ha celebrato questo anniversario.

Ecco il tweet di James Gunn, che ha accompagnato alcune immagini della produzione dei Guardiani della Galassia con la frase: “Guardiani della Galassia usciva esattamente otto anni fa al cinema (e la mia vita sarebbe cambiata per sempre)”.

Guardians of the Galaxy Vol. 1 opened exactly 8 years ago today (and my life changed forevermore). pic.twitter.com/QG6ngW152u — James Gunn (@JamesGunn) August 1, 2022

Il successo dei Guardiani della Galassia ha portato al terzo capitolo della saga, e durante il Comic-Con di San Diego è stato mostrato per la prima volta il trailer. Karen Gillan ha dichiarato a riguardo:

Il trailer è così emozionante e bello, e dietro ci sta una storia bellissima. Per noi è la fine di un’era. Ci siamo emozionati molto mentre giravamo, piangevamo tutti, è stata un’esperienza molto emozionante.

Will Poulter, che sarà Warlock nel film, ha aggiunto:

Non credo di essere pronto per questa cosa, devo ammetterlo, ma posso dire che si tratterà del più emozionante film sui Guardiani della Galassia.

E poi James Gunn ha pensato di mettere la chiusa con queste parole: