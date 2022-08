Lancio dei satelliti di seconda generazione dal 2025

Si tratta di un accordo siglato per il lancio di satelliti con i razzi Terran R per la connettività internet. Accadrà a partire dal 2025.

A dare la notizia è la startup statunitense Relativity Space. Per lanciare i satelliti di seconda generazione della costellazione ha firmato un accordo con OneWeb in vista della connessione internet con Terran R, vettore spaziale. Il primo lancio è previsto nel 2025 da Cape Canaveral.

OneWeb sta ultimando la prima generazione con previsti 648 satelliti attraverso accordi con SpaceX e New Space India. A loro si unisce Relativity Space e il suo razzo Terran R. Il segreto di Relativity Space è il metodo di produrre razzi spaziali. Usa tecnologia di stampa 3D per motori e anche per serbatoi. Ci sono vantaggi di peso inferiore, più velocità di produzione e maggiore economicità. Un Terran 1 viene realizzato in soli 5 giorni.

L’accordo siglato prevede che Relativity Space lancerà i satelliti in orbita terrestre attraverso i razzi Terran R. Si tratta di lanciatori di media pesantezza, alti 66 metri, di un diametro di 4,9 metri e un carico di 20mila kg. La diversità dei Terran R è che sono stampati interamente in 3D e riutilizzabili, con lo scopo di riportare a Terra anche il secondo stadio. Tali aspetti incentivano a mettere sul mercato il razzo Relativity Space a un prezzo davvero economico.

Siamo onorati di essere stati scelti da OneWeb per aiutare a lanciare la loro costellazione Gen 2. Hanno una squadra, una tecnologia e uno slancio incredibili come leader mondiale nella connettività satellitare con centinaia di satelliti operativi già in orbita. È chiaro che sul mercato è necessaria una capacità di lancio più dirompente. Relativity sta sviluppando Terran R per soddisfare questa domanda aggiuntiva. Non vediamo l’ora di pianificare, eseguire e lanciare con successo queste missioni insieme a OneWeb!

Tim Ellis, CEO della società