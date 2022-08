Horror of Dolores Roach: Cyndi Lauper nel cast della serie Amazon

Cindy Lauper è entrata nel cast della serie TV di Prime Video intitolata Horror of Dolores Roach.

Variety ha rivelato che la popstar Cindy Lauper si unirà al cast della serie Amazon The Horror of Dolores Roach. La serie è basata su un podcast e sarà composta complessivamente da otto episodi. Oltre a Cindy Lauper sono stati annunciati anche altri membri del cast.

In Horror of Dolores Roach compariranno anche Justina Machado, Alejandro Hernandez, Kita Updike, K. Todd Freeman, Marc Maron, Jean Yoon, Judy Reyes, e Jeffery Self. La produzione del progetto è stata affidata a Blumhouse Television, Spotify Studios, e GloNation Studios.

La protagonista della storia è Dolores Roach, una donna che è uscita di prigione dopo 16 anni, e che ritorna a vivere in una zona gentrificata di Washington, solo con duecento dollari a disposizione. Senza la sua famiglia, e con il fidanzato che manca, Dolores si unirà all’amico Luis (Hernandez), che le offrirà ospitalità. Quando le cose sembreranno mettersi per il verso giusto, Dolores si ritroverà in una situazione estrema, con il legame con Luis divenuto simbiotico, e capace di portare il suo amico a tirare fuori le sue particolari predilezioni.

Nella serie Cindy Lauper vestirà i panni di Ruthie, la maschera di un teatro di Broadway capace di creare ulteriori problemi a Dolores.