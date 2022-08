Google Pixel: arriva l’aggiornamento sicurezza di agosto

Mentre l’attesa per Android 13 cresce a dismisura, Google intanto si prepara all’aggiornamento per agosto, pronto a sistemare i suoi Pixel per quanto concerne la sicurezza. Il mese scorso Google ha rimandato la distribuzione dell’aggiornamento proprio per la Giornata dell’Indipendenza, ma adesso l’azienda è pronta a recuperare il tempo.

A partire dal Pixel 4, i dispositivi riceveranno questo aggiornamento che andrà a installare della patch di sicurezza. Nulla di importante e di grave, ma per i dettagli ci sarà da aspettare l’arrivo della comunicazione ufficiale.

Come afferma il bollettino, “il più grave di questi problemi è una vulnerabilità di sicurezza critica nel componente di sistema che potrebbe portare all’esecuzione di codice in modalità remota tramite Bluetooth senza che siano necessari privilegi di esecuzione aggiuntivi. La valutazione della gravità si basa sull’effetto che lo sfruttamento della vulnerabilità potrebbe avere su un dispositivo interessato, supponendo che la piattaforma e le attenuazioni del servizio siano disattivate per scopi di sviluppo o se bypassate correttamente.”

Sempre sul bollettino, è possibile trovare tutte le informazioni riguardanti i vari problemi e le varie vulnerabilità strutturali o di sistema. Il link ufficiale di Google per vedere queste informazioni è il seguente.