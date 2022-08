Google ai dipendenti: “nessun licenziamento, ma ad una condizione”

A differenza di molte altre compagnie tech, sembra che Google non abbia in progetto di lasciare a casa parte della sua – numerosissima – forza lavoro. Tuttavia, similmente a quanto fatto da altre compagnie, i dirigenti di Google hanno mandato una lettera a tutti i dipendenti, anticipando l’arrivo di tempi molto difficili.

Il nuovo documento si chiama ‘Simplicity Spring‘ e delinea la filosofia che Google seguirà meticolosamente nel corso dei prossimi mesi. Mesi che, verosimilmente, saranno caratterizzati da enormi difficoltà, forse in vista di una recessione globale che colpirà duramente l’economia mondiale e il settore tech.

ha scritto il N.1 di Google, Sundar Pichai, ai dipendenti dell’azienda. Per poi continuare così:

La produttività di Google nel suo complesso non è al livello a cui dovrebbe essere tenendo conto del numero di forza lavoro che impieghiamo. Dobbiamo pertanto creare una cultura del lavoro orientata verso gli obiettivi, con maggiore attenzione ai nostri prodotti e ai nostri clienti. Dobbiamo giocare in anticipo e pensare a come possiamo minimizzare le distrazione e alzare di molto l’asticella dell’eccellenza dei nostri prodotti e della nostra produttività.