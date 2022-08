Dormire bene: ecco i benefici per la salute

Durante il sonno, il corpo è attivo in alcuni ruoli essenziali: recupero fisico, riparazione crescita dei muscoli, produzione e regolazione ormonale.

Nel sonno il nostro organismo lavora in compiti importanti: recupero del fisico, la riparazione crescita muscolare, produzione e regolazione a livello ormonale. Allora visto tutto il lavoro che fa, quante ore si dovrebbe dormire? La risposta è ardua. Si devono considerare vari fattori: aspetti genetici, l’età, le abitudini e varie patologie con terapie specialistiche. Le persone dovrebbero dormire dalle 7 alle 8 ore, mentre altre hanno necessità anche di 9-10 ore di sonno.

Dormendo 8 ore si evitano problemi neurologici e di comportamento rischiosi per la nostra vita. Oltre alla quantità è essenziale la qualità del sonno, che oggi è diminuita in modo drastico. La diminuzione del sonno a breve o a lungo termine provoca tante disfunzioni. Come stanchezza, disturbi di attenzione, memoria e concentrazione, troppa sonnolenza diurna, disturbi dell’umore e ansia.

Inoltre, la mancanza di sonno a lungo periodo aumenta la fame di cibi ricchi di zuccheri e calorie e negativizza il corpo per l’allenamento fisico. Inoltre, c’è un calo muscolare. Nella mancanza di sonno a breve periodo c’è un’alterata capacità di ripristino di scorte di glicogeno importanti per l’attività sportiva.

Se gli effetti negativi della mancanza di sonno durano nel tempo, allora bisogna affidarsi a uno specialista. La quantità di sonno non è uguale per tutti, l’orario ideale per andare a letto e svegliarsi dipende dall’orologio biologico di ciascuno. Si parla di Bio-Ritmo naturale soggettivo di nome Cronotipo.

