Scooby-Doo 3: James Gunn parla di un possibile film R-Rated

30—Lug—2022 / 10:09 AM

Durante una recente intervista l’interprete Freddie Prinze Jr. ha parlato di un possibile Scooby-Doo 3 in versione R-Rated. Considerando che Prinze Jr. ha interpretato Fred nei precedenti film il suo parere poteva essere piuttosto rilevante. La risposta dell’attore è stata di quelle forti: “Giusto o sbagliato che sia non avrebbero il coraggio di fare una cosa del genere”. E la replica di James Gunn (sceneggiatore dei due film precedenti) non si è fatta attendere.

Il filmmaker ha dichiarato:

Penso che si potrebbe fare un film del genere se ce lo chiedessero. Però non credo di avere abbastanza tempo ora come ora!

Sarebbe interessante vedere di nuovo James Gunn alle prese con Scooby-Doo, in un film R-Rated che consentirebbe di tirare fuori tutto il suo potenziale creativo vietato ai minori. Diversi anni fa lo stesso Gunn aveva rivelato il soggetto di uno Scooby-Doo 3 che non si è mai realizzato. Ecco le sue parole: