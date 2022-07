Presto l’App Store degli iPhone ti mostrerà ancora più pubblicità

Apple aumenterà la pubblicità mostrata sull’App Store. In futuro, i banner pubblicitari compariranno all’interno di un nuovo pannello nella schermata principale dello store e anche nella schermata dedicata alle applicazioni individuali.

Tutte le pubblicità verranno evidenziate in blu e presenteranno la dicitura ‘Ads‘. In questo modo saranno distinguibili dalle applicazioni consigliate organicamente dagli algoritmi dell’App Store. Attualmente l’App Store mostra già alcune pubblicità, ma esclusivamente nella barra di ricerca e nei risultati del motore di ricerca interno del marketplace.

Le pubblicità su Apple Search consentono agli sviluppatori di ogni dimensione di aumentare il volume dei loro affari. Anche gli nuovi spazi pubblicitari sono stati progettati con questo obiettivo in mente. Conterranno contenuti provenienti esclusivamente dalle applicazioni approvate dall’App Store. Contenuti che, pertanto, aderiscono ai nostri rigorosi standard in materia di privacy

si legge in un comunicato inviato da Apple al sito 9to5Mac.

In sostanza, i nuovi banner pubblicitari dovrebbero comparire in un’apposita scheda in basso presente sulla homepage dell’App Store. Inoltre, le applicazioni sponsorizzate dovrebbero comparire anche tra le applicazioni che vengono normalmente suggerite quando abbiamo aperto la pagina di un’applicazione specifica.

Apple non ha ancora introdotto ufficialmente i nuovi banner pubblicitari, ma i primi test dovrebbero iniziare molto presto.