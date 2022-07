Paper Girls: Rotten Tomatoes assegna il certificato “fresh” alla serie TV

Secondo Rotten Tomatoes la serie TV Paper Girls è “fresh”, e ciò significa che il telefilm di Prime Video è consigliato al pubblico degli appassionati. Il certificato nasce dall’87% di percentuale di approvazione da parte della critica, e dal 76% da parte del pubblico.

Il giudizio globale dell’aggregatore di recensioni ha riportato:

Mescolando la questione dei viaggi nel tempo con un forte gruppo di personaggi giovani, assemblati in una sorta di origami dimensionale, Paper Girls si può definire come un qualcosa di esplosivo per il futuro.

Andano ad analizzare i singoli giudizi, Keith Phipps di TV Guide ha dichiarato che “le contorsioni temporali riescono ad attirare l’attenzione, così come il fatto che i personaggi dimostrino di avere un cuore. Ma è l’unione delle due cose che rende Paper Girl qualcosa che si riesce a caratterizzare”.

Caroline Framke di Variety ha fatto notare come “quello che inizialmente sembra l’ennesimo prodotto alla Amblin, in realtà si rivela essere una combinazione agrodolce con una fantascienza piena di cuore”. Kevin Carr di Fat Guys at the Movies ha parlato di “un’intrigante avventura anni Ottanta in stile Amblin vista da una prospettiva femminile”.

E Tara Bennett di IGN Movies ha aggiunto:

I membri del cast sono ciò che dà valore a questa serie TV, così come le pazzesche circostanze che permettono di definire chi siano veramente e cosa vogliono essere. Anche la questione dei viaggi nel tempo è convincente.

Tra i giudizi negativi citiamo quello di Brian Lowry di CNN.com, che ha dichiarato: