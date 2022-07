L’iPhone Mini non è morto per sempre? “Ritornerà molto presto”, l’interessante tesi di Phone Arena

L‘iPhone Mini risorgerà dalle sue ceneri? Ne è convinto Preslav Kateliev, redattore del sito specializzato Phone Arena. Kateliev parte da un dato incontrovertibile: è vero che gli iPhone Mini 12/13 hanno venduto molte meno unità delle loro controparti più grandi, ma è altrettanto vero che il loro insuccesso è solamente relativo. La verità è che hanno conquistato una fetta di consumatori tutto fuorché definibile marginale.

Ma andiamo con ordine: stando a pressoché ogni rumor, è praticamente certo che a settembre non vedremo un iPhone 14 Mini. Il piccolo di casa Apple verrà sostituito da un dispositivo diametralmente speculare: l’iPhone 14 Max, ossia uno smartphone che mantiene le caratteristiche da top di gamma essenziale del modello base, guadagnando però lo schermo da 6,7 pollici dell’iPhone 14 Pro.

Tale scelta, spiega Kateliev dipenderebbe dal successo ‘modesto’ della linea Mini. Sia l’iPhone 12 Mini che il 13 Mini grossomodo hanno occupato il 5% del market share interno della Apple. Vale a dire, per ogni 100 iPhone venduti, cinque erano un modello Mini. Non è un risultato entusiasmante, no? E invece secondo Kateliev si tratta di performance di vendita non trascurabili. Stiamo parlando del 5% su un totale di 100 milioni (!) di dispositivi venduti. Insomma, entrambe le generazioni di iPhone Mini hanno superato la soglia più che dignitosa delle 5 milioni di unità vendute.

E che dire poi degli entusiasti degli smartphone compatti? “Basta fare un giro sui social o su Reddit per trovare puntualmente diversi consumatori che si lamentano dell’assenza di smartphone realmente tascabili. Perché Apple dovrebbe ignorare tutto ciò? Non deve e non lo farà, secondo il giornalista di Phone Arena.

Da qui la tesi interessante: l’iPhone Mini tornerà, ma nelle vesti di una versione completamente rivista dell’iPhone SE, ossia la linea di smartphone entry-level di Apple. Quelli con un price tag inferiore ai 600 euro.

Apple presto presenterà la quarta generazione dell’iPhone SE, e non è mica detto che continuerà ad avere un design ripreso da quello dell’iPhone 6. Tanto per iniziare, che senso ha continuare a scrivere iOS in modo tale da supportare il bottone fisico per la Home? Sappiamo che iOS 16 sarà compatibile anche con gli iPhone 8, SE 2020 e SE 2022, cioè gli unici tre smartphone della Apple che continuano ad avere un tasto fisico. Ma siamo sicuri che anche iOS 17 continuerà a farlo? E iOS 18?

Secondo Preslav Kateliev, il prossimo iPhone SE Gen 4 in uscita nel 2024 avrà un design completamente svecchiato, più simile a quello di un iPhone 14 Mini, rispetto che a quello dell’iPhone 6 o 8. Se siete rimasti orfani della linea Mini e volete ad ogni costo un iPhone compatto, beh, Apple potrebbe accontentarvi. È una tesi che vi convince? Fatecelo sapere con un commento sui social.