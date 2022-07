Dune: arriva l’edizione speciale esclusiva Amazon, è preordinabile

Dune è ora preordinabile in un'edizione speciale 4K esclusiva Amazon, in uscita a fine settembre 2022.

Su Amazon è aperto il preordine della nuova versione di Dune, film uscito nel 2021 e che ora è pronto a tornare in questa nuova versione esclusiva di Amazon. La Special Edition in questione sarà venduta al prezzo di 59,99€ e uscirà il 22 settembre 2022.

L’edizione speciale in questione conterrà al suo interno una versione 4K UHD del film, oltre che quella Blu-ray. Sebbene non ci sia segnato nulla per quanto riguarda i contenuti, quelli fisici che possiamo vedere in foto sono i dischi del film, un artbook, una confezione di lustro e una serie di cartoline con tutti i personaggi della pellicola.

Dune narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente.

Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

Questa notizia contiene dei link con affiliazione ad Amazon che possono fruttare una commissione a LegaNerd.com.