Shazam! Furia degli Dei: il regista non sa se ci sarà un crossover con Black Adam

Nonostante si parli da tempo di un incontro tra Black Adam e Shazam, il regista di Shazam! Furia degli Dei, David F. Sandberg, ha parlato del possibile crossover, chiarendo che non è ancora certo che questo incontro scontro tra i due personaggi si vada a realizzare.

Qui sotto trovate le sue parole:

Non c’è stata fino ad ora una conversazione a riguardo. Ora come ora so che il film su Black Adam è una cosa, e quello su Shazam ne rappresenta un’altra. Vedremo come si svilupperanno le cose in futuro, ma non ho preso parte a nessuna conversazione a riguardo.