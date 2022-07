Elvis: esce oggi la colonna sonora in CD del film di Baz Luhrmann

Mentre la versione digitale di “ELVIS (Original Motion Picture Soundtrack)” (RCA Records/Sony Music) è disponibile già da tempo (a quest’indirizzo: https://elvis.lnk.to/soundtrack), la colonna sonora su CD dell’omonimo film “Elvis”, distribuito da Warner Bros, diretto da Baz Luhrmann, esce oggi nei negozi e online.

La colonna sonora include il singolo della superstar mondiale Doja Cat “Vegas”, che già conta 70 milioni di streaming, che sta scalando la Top 50 globale di Spotify e che è disponibile in rotazione radiofonica e la versione di “If I Can Dream” interpretata dai Måneskin.

Non solo, l’OST vede la partecipazione di altri grandi artisti che, spaziando tra generi e sonorità differenti, creano qualcosa di speciale: Eminem & CeeLo Green (“The King and I”), Tame Impala (“Edge of Reality (Remix)” con Elvis Presley), Stevie Nicks & Chris Isaak (“Cotton Candy Man”) e il duetto di Jack White con Elvis Presley (“Power of My Love”). Austin Butler presta poi la sua voce a “Trouble”, “Baby, Let’s Play House” e altre canzoni di Elvis Presley. Sono presenti poi la versione angelica di “Can’t Help Falling In Love” di Kacey Musgraves e “Hound Dog” di Shonka Dukureh (che nel film interpreta Big Mama Thornton).

“ELVIS Original Motion Picture Soundtrack” Tracklist:

Suspicious Minds (Vocal Intro) Elvis Presley

Also Sprach Zarathustra/American Trilogy Elvis Presley

Vegas Doja Cat

The King And I Eminem & CeeLo Green

Tupelo Shuffle Swae Lee & Diplo

I Got A Feelin’ In My Body (Stuart Price Remix) Elvis Presley and Stuart Price

Craw-Fever Elvis Presley

Don’t Fly Away (PNAU Remix) Elvis Presley & PNAU

Can’t Help Falling in Love Kacey Musgraves

Product of the Ghetto Elvis Presley & Nardo Wick

If I Can Dream Måneskin

Cotton Candy Land Stevie Nicks & Chris Isaak

Baby, Let’s Play House Austin Butler

I’m Coming Home (Film Mix) Elvis Presley

Hound Dog Shonka Dukureh

Tutti Frutti Les Greene

Strange Things Are Happening Every Day Yola

Hound Dog Austin Butler

Let It All Hang Out Denzel Curry

Trouble Austin Butler

I Got A Feelin’ In My Body Lenesha Randolph

Edge of Reality (Tame Impala Remix) Elvis Presley & Tame Impala

Summer Kisses/In My Body Elvis Presley

’68 Comeback Special (Medley) Elvis Presley

Sometimes I Feel Like a Motherless Child Jazmine Sullivan

If I Can Dream Elvis Presley

Any Day Now Elvis Presley

Power of My Love Elvis Presley & Jack White

Vegas Rehearsal/That’s All Right Austin Butler & Elvis Presley

Suspicious Minds (Film Edit) Elvis Presley

Polk Salad Annie (Film Mix) Elvis Presley

Burning Love (Film Mix) Elvis Presley

It’s Only Love Elvis Presley

Suspicious Minds Paravi

In the Ghetto (World Turns Remix) Elvis Presley feat. Nardo Wick

Unchained Melody (Film Mix) Elvis Presley

È possibile visitare l’Elvis Record Store a questo link: https://recordstore.elvisthemusic.com.

Per celebrare l’eredità di Elvis e il film di Luhrmann, Spotify ha pubblicato anche un esclusivo album (lo trovate qui) con molte delle canzoni iconiche presenti nel film ELVIS, come “Hound Dog”, “Burning Love” e altre, accompagnate da un’esperienza multimediale caratterizzata da clip speciali del regista e degli artisti della colonna sonora come PNAU, Måneskin e Paravi.

“Elvis” è un film che esplora la vita e la musica di Elvis Presley (Austin Butler) attraverso le mille sfaccettature della complicata relazione con il suo manager, il colonnello Tom Parker (Tom Hanks).

La colonna sonora presenta lo straordinario mix di capolavori di Elvis, che attraversa gli anni ’50, ’60 e ’70 celebrando anche le sue diverse influenze musicali e l’impatto duraturo sugli artisti di oggi.

Rivisitata in chiave cinematografica, la storia di Elvis (Butler) è vista attraverso il prisma della complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker (Hanks). Il film, come raccontato da Parker, approfondisce le complesse dinamiche tra i due nell’arco temporale di 20 anni dagli esordi alla fama di Presley, che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti sullo sfondo di un panorama culturale in evoluzione che segna la perdita dell’innocenza in America. Al centro di questo viaggio, una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).

Al fianco di Butler e Hanks, la premiata attrice Helen Thomson interpreta la madre di Elivs, Gladys, Richard Roxburg interpreta il padre di Elvis, Vernon, mentre Olivia DeJonge è protagonista nel ruolo di Priscilla. Luke Bracey interpreta Jerry Schilling, Natasha Bassett intepreta Dixie Locke, David Wenham interpreta Hank Snow, Kelvin Harrison Jr. interpreta B.B. King, Xavier Samuel interpreta Scotty Moore, e Kodi Smit-McPhee interpreta Jimmie Rodgers Snow. Nel cast, Dacre Montgomery interpreta il regista televisivo Steve Binder, insieme agli attori australiani Leon Ford come Tom Diskin, Kate Mulvany come Marion Keisker, Gareth Davies come Bones Howe, Charles Grounds come Billy Smith, Josh McConville come Sam Phillips, e Adam Dunn come Bill Black. Per interpretare altri artisti musicali iconici nel film, Luhrmann ha pensato a Yola come sorella Rosetta Tharpe, il modello Alton Mason come Little Richard, Austin come Arthur Crudup, e l’artista Shonka Dukureh come Willie Mae “Big Mama” Thornton.

