Creed 3: l’uscita del film posticipata al 2023

Doveva arrivare nelle sale cinematografiche entro quest’anno Creed 3, ed invece il lungometraggio con Michael B. Jordan sarà distribuito l’anno prossimo. Creed 3 sarà disponibile al cinema dal 3 marzo 2023, anziché dal 23 novembre 2022.

Gli appassionati della saga di Rocky dovranno quindi attendere il nuovo anno per vedere lo sviluppo della vita e della carriera di Adonis Creed. Ricordiamo che il lungometraggio segnerà anche l’esordio alla regia per Michael B. Jordan. Proprio sull’esperienza da filmmaker di Jordan si è espressa Tessa Thompson, che ha dichiarato:

È stato molto interessante lavorare con Mike come regista ed allo stesso tempo partner di recitazione. Quando facevamo una scena insieme lui era completamente dentro, non avevamo problemi ad entrare dentro le dinamiche dei personaggi. Ciò che cambiava era il tempo. Lui dopo che giravamo, a volte, doveva andare al monitor a rivedere. E questo ha reso le cose un po’ diverse dal solito. E poi, usualmente, io lavoro con gli sceneggiatori, mentre in questo caso per studiare le mie parti ho avuto un confronto anche con Mike. Mi ha dato più possibilità d’improvvisare rispetto a delle esperienze precedenti. Però ciò non ha cambiato le altre dinamiche.