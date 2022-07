Vieni come sei: da oggi al cinema, trailer e foto del film di Richard Wong

Esce nei cinema oggi, distribuito da 102 Distribution nel circuito THE SPACE, Vieni come sei, diretto da Richard Wong, una delle commedie più apprezzate dal pubblico USA, remake del pluri-premiato film belga ‘Hasta la vista’. Vi presentiamo nell’occasione il trailer, la locandina e le foto.

Il film, interpretato da Grant Rosenmeyer, Gabourey Sidibe, Ravi Patel e Hayden Szeto è una storia di libertà, complicità e amicizia. Un film che affronta in modo brillante, divertente e con umorismo un tema sociale di stretta attualità: le difficoltà che le persone con disabilità devono affrontare per vivere la propria sessualità. Il film, tratto dalla storia vera di Asta Philpot, affetto da forti disabilità motorie e costretto su una sedia a rotelle racconta il viaggio di tre amici ispirati dal desiderio. L’amicizia tra i protagonisti porterà il desiderio di libertà dai vincoli della società, e del proprio corpo, verso la realizzazione di un sogno: la perdita della verginità. La storia ripercorre l’avventura di tre ragazzi con disabilità che amano la bella vita, i locali e le belle donne, ma sono ancora vergini. Decidono così di scappare dalle proprie famiglie iper-protettive per raggiungere un luogo di piacere specializzato in persone con disabilità. Uno di loro è non vedente, uno bloccato sulla sedia a rotelle, come l’ultimo, anche paraplegico. Ma, tra mille peripezie, e anche grazie al prezioso aiuto di un’autista speciale che li accompagna, riusciranno in una grande impresa.

Per la campagna di lancio, 102 Distribution, con la partecipazione di alcune associazioni che sostengono i diritti delle persone con disabilità, ha creato l’hashtag #VieniComeSei: racconti, storie e richieste da parte di tutte quelle persone che sono costrette a vivere la propria sessualità tra mille peripezie e difficoltà. Alla campagna hanno già aderito importanti associazioni come l’Associazione Luca Coscioni, RomAltruista con La Lampada dei Desideri, LoveGiver con Maximiliano Ulivieri, e personalità pubbliche come la “modella senza barriere” Marianna Condito, l’attore Fabiano Lioi e il TikToker Frans Rossi.

