The Witcher 3: Henry Cavill ha il COVID, riprese sospese

Dopo una pausa di una settimana le riprese di The Witcher 3 dovevano ricominciare il 25 luglio, ma il tutto è stato interrotto perché Henry Cavill è risultato essere positivo al COVID. I lavori sul set riprenderanno quando l’attore si sarà negativizzato, e si suppone che, considerando le buone condizioni di Cavill, la cosa non dovrebbe avvenire troppo tardi, e si risolverà entro pochi giorni.

Le riprese di The Witcher 3 stanno entrando nella fase finale, considerando che tra agosto e settembre si concluderà la produzione della terza stagione. Qui sotto trovate una prima sinossi dedicata a The Witcher 3:

Mentre monarchi, maghi, e bestie di tutto il Continente competono per catturarla, Geralt conduce Ciri di Cintra in un nascondiglio, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da chi cerca di distruggerla. Incaricata di allenare Ciri, Yennifer li conduce nella fortezza di Aretuza, luogo in cui si augura di scoprire delle cose in più sui poteri della ragazza. Ma, invece, scopriranno di essersi ritrovati all’interno di un luogo di battaglia fatto di corruzione politica, magia nera e tradimenti. Dovranno mettersi in gioco per non rischiare di perdere tutto per sempre.