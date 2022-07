Pennywise: The Story of IT – Alcune immagini inedite del dietro le quinte con Tim Curry

Ecco alcune immagini dal dietro le quinte della miniserie televisiva su IT, presenti nel documentario Pennywise: The Story of IT.

Il 26 luglio è uscito sulla piattaforma streaming Screambox il documentario Pennywise: The Story of IT, e, per l’occasione, Bloody Disgusting ha diffuso una serie di foto inedite del dietro le quinte della miniserie TV del 1990 che mostrano gli interpreti della banda dei Perdenti e l’iconico Tim Curry.

Qui sotto trovate la galleria d’immagini.

Proprio Tim Curry, nonostante le sue condizioni di salute, sembra essere riuscito a dare un contributo al documentario. Pennywise: The Story of IT comprende anche filmati inediti tratti dal dietro le quinte della miniserie.

Nel documentario sono presenti interviste al regista Tommy Lee Wallace, ed ai membri della squadra di lavoro Bart Mixon, Seth Green (Buffy l’Ammazzavampiri), Emily Perkins (Ginger Snaps), Tim Reid (Sister, Sister).

Il documentario è stato realizzato da John Campopiano (Unearthed and Untold: The Path to Pet Sematary) e Christopher Griffiths (Leviathan: The Story of Hellraiser and Hellbound: Hellraiser II), ed è stato prodotto da Gary Smart, Brady William Gorman e Laurance Gornall.

Ricordiamo che la miniserie televisiva su IT è andata in onda in televisione nel 1990, diretta da Tommy Lee Wallace.

