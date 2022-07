I film più attesi della seconda metà del 2022

Da Don’t Worry Darling a Avatar fino ad arrivare a qualche film in programma per il 2023

Qualche settimana fa ho avuto il piacere di partecipare alle giornate del cinema organizzate di Ciné, evento in cui vengono mostrati in anteprima a stampa e addetti ai lavori del settore cinema trailer, clip esclusive e i vari listini delle case di distribuzione cinematografica. Posso assicurarvi che la seconda metà del 2022 sarà ricca di uscite imperdibili. Usciranno film davvero per tutti i gusti più uno.

Dall’action puro ai cinecomic Marvel e DC fino ad arrivare a pellicole d’autore molto attese. L’autunno-inverno 2022, per non parlare del 2023, saranno affollatissimi. Praticamente sarete sempre in sala.

Piccola premessa: tutti i film che vi andrò ad illustrare usciranno, ad eccezione di uno, nelle sale cinematografiche. Per quando riguarda l’uscita in streaming degli stessi, purtroppo, al momento non sappiamo nulla.

Nope, 11 agosto 2022 al cinema

Dopo un mese esatto dall’uscita americana anche il pubblico italiano potrà gustarsi rigorosamente in sala il nuovo film di Jordan Peele. Se amate le pellicole horror/thriller con un finale aperto, in cui la trama non viene completamente risolta o il dubbio continua a serpeggiare nell’aria non potete non visionare i lavori di Jordan Peele. Il regista di Scappa – Get Out e Us torna al cinema con un nuovo progetto che promette di essere innovativo e sorprendente come i precedenti.

Universal Pictures a Riccione ha portato in anteprima esclusiva una piccola scena inedita di Nope e posso assicurarvi che la pellicola merita la visione, si tratta di un vero e proprio evento cinematografico. Mi raccomando non guardate in alto.

Il film riunisce Peele con il premio Oscar Daniel Kaluuya (Scappa – Get Out, Judas and the Black Messiah), a cui si uniscono Keke Palmer (Le ragazze di Wall Street, Alice) e il candidato all’Oscar® Steven Yeun (Minari, Okja) come residenti in una solitaria gola di nell’entroterra della California che testimoniano una scoperta inquietante e agghiacciante.

Il cast di Nope include anche Michael Wincott (Hitchcock, Westworld) e Brandon Perea (The OA, American Insurrection). Il film è scritto e diretto da Jordan Peele ed è prodotto da Ian Cooper (noi, Candyman) e Jordan Peele per Monkeypaw Productions.

Con le sue 2 ore e 15 minuti Nope vi aspetta al cinema dal 21 luglio.

Bullet Train, 25 agosto 2022 al cinema

Fresco di anteprima parigina ecco Bullet Train, nuovo film action diretto dal regista di Deadpool 2 e Atomica Bionda.

Brad Pitt è il protagonista di un film corale con un gruppo di assassini diversi tra loro, tutti con obiettivi collegati ma contrastanti, sullo sfondo di una corsa senza sosta attraverso il Giappone moderno. Nel cast anche Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon e Benito A Martínez Ocasio.

Dc League of Super-Pets, 1 settembre 2022 al cinema

Un nuovo film animato sta per aprire la stagione cinematografica della DC.

In “DC League of Super-Pets”, gli inseparabili migliori amici Krypto Superdog e Superman condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il Bat-Segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, a gestire i loro poteri appena scoperti ed aiutarlo a salvare i supereroi.

Beast, 22 settembre 2022 al cinema

A metà settembre arriverà il nuovo thriller di Baltasar Kormákur (Everest, Cani sciolti e Contraband) con Idris Elba come protagonista.

La pellicola racconta la storia di un padre e delle sue due figlie adolescenti che si ritrovano braccati da un enorme leone solitario intenzionato a dimostrare che nella savana c’è solo un predatore supremo.

Elba interpreta il Dottor Nate Daniels, un marito rimasto vedovo da poco, che torna in Sudafrica, dove ha conosciuto sua moglie, per un viaggio a lungo pianificato con le figlie in una riserva di caccia gestita da Martin Battles (in serie tv come Sharlto Copley e Russian Doll, e film come Maleficent), un vecchio amico di famiglia e biologo della fauna selvatica. Quello che inizia come un viaggio di guarigione si trasforma in una spaventosa lotta per la sopravvivenza quando un leone, sopravvissuto a bracconieri assetati di sangue, inizia a perseguitarli sentendosi ormai minacciato dagli esseri umani.

Iyana Halley (Il coraggio della verità – The Hate U Give, e la serie TV This is Us) interpreta la figlia diciottenne di Daniels, Meredith, e Leah Sava Jeffries (serie TV Rel e Empire) interpreta la tredicenne Norah.

Don’t Worry Darling 23 settembre 2022 al cinema

Tra i film più attesi della seconda metà del 2022 figura sicuramente Don’t Worry Darling, nuova pellicola thriller di Warner Bros. Il film oltre ad un cast davvero molto interessante e sulla cresta dell’onda propone una sinossi intrigante e della mille prospettive.

Don’t Worry Darling è diretto da Olivia Wilde (che come cineasta ha già convinto pubblico e critica con “La rivincita delle sfigate”) e interpretato dalla la stessa Wilde e da Florence Pugh (Piccole donne e Black Widow), Harry Styles, Gemma Chan, KiKi Layne e Chris Pine.

Alice (Pugh) e Jack (Styles) hanno la fortuna di vivere nella comunità idealizzata di Victory, la città realizzata da un’azienda sperimentale che ospita, assieme alle loro famiglie, gli uomini che lavorano al progetto top-secret Victory. L’ottimismo sociale degli anni ’50 sposato dal loro amministratore delegato, Frank (Pine) – a metà tra un uomo d’azienda visionario ed un life coach motivazionale – fissa ogni aspetto della vita quotidiana di questo luogo utopico nel mezzo del deserto.

Mentre i mariti trascorrono ogni giorno all’interno del quartier generale del Victory Project lavorando allo “sviluppo di materiali innovativi”, le loro mogli, inclusa l’elegante partner di Frank, Shelley (Chan), passano il tempo a godersi la bellezza, il lusso e la dissolutezza della loro comunità. La vita è perfetta, ed ogni esigenza dei residenti viene soddisfatta dall’azienda. Tutto ciò che viene chiesto in cambio è discrezione e impegno incondizionato per la causa del progetto Victory.

Quando però iniziano ad apparire delle crepe nella loro vita idilliaca che rivelano qualcosa di sinistro sotto l’attraente facciata, Alice non può fare a meno di chiedersi esattamente cosa stiano facendo alla Victory e perché. Quanto sarà disposta a perdere Alice per far emergere cosa sta realmente accadendo in questo paradiso?

La Wilde ha diretto il film da una sceneggiatura scritta dall’autrice di “Le rivincita delle sfigate” Katie Silberman, basata su una storia di Carey Van Dyke e Shane Van Dyke (“Chernobyl Diaries – La mutazione”) e la Silberman. Il film è prodotto da Olivia Wilde, Katie Silberman, Miri Yoon e Roy Lee, mentre Richard Brener, Celia Khong, Alex G. Scott, Catherine Hardwicke, Carey Van Dyke e Shane Van Dyke sono i produttori esecutivi.

Le pellicola non è ancora stata annunciata per l’anteprima mondiale al Festival del Cinema di Venezia. Tutti noi speriamo in un presto annuncio ma per ora non ci resta che mantenere le dita incrociate.

Don’t Worry Darling debutterà nelle sale internazionali il prossimo 23 settembre.

Blonde, 23 settembre 2022 su Netflix

Blonde è il nuovo lungometraggio dedicato alla vita di Marilyn Monroe. Sarà Ana de Armas (Knives Out, No Time to Die e The Gray Man) a vestire i panni della diva di Hollywood.

Il regista di Blonde, Andrew Dominik, è al lavoro sulla pellicola da circa oltre dieci anni. L’artista definisce l’opera un viaggio interiore, la storia di un trauma d’infanzia che ha portato ad una divisione netta della persona adulta in due vite: una pubblica e l’altra privata.

Anche Blonde è tra i film in lizza per essere presentati al Festival del Cinema di Venezia. Al momento attuale non sappiamo se la pellicola sbarcare al lido. Speriamo ed attendiamo. Al momento attuale non sappiamo nemmeno se il film approderà prima in alcune sale selezionate e successivamente su Netflix.

Omicidio nel West End, 29 settembre 2022 al cinema

I fan di Knives Out saranno felici di sapere che è in arrivo una pellicola che potrebbe soddisfare le loro aspettative. Omicidio nel West End diretto da Tom George e con protagonisti Saoirse Ronan e Sam Rockwell è il nuovo film mystery comedy in costume proposto da Disney per l’autunno 2022.

Nel West End di Londra degli anni Cinquanta, i piani per una versione cinematografica di un’opera teatrale di successo subiscono un brusco arresto dopo l’omicidio di un membro fondamentale della troupe. Quando l’ispettore Stoppard (Sam Rockwell) e la zelante recluta Constable Stalker (Saoirse Ronan) prendono in mano il caso, i due si trovano coinvolti in un enigmatico giallo all’interno del sordido e affascinante mondo dietro le quinte del teatro, indagando sul misterioso omicidio a loro rischio e pericolo.

Ticket to Paradise, 6 ottobre 2022 al cinema

Siete in cerca di una nuova rom-com dopo le ultime delusioni di Netflix? Niente paura ad ottobre arriverà la commedia romantica che vi risolleverà il morale. Ticket to Paraside è la nuova commedia romantica che segna il ritorno sul grande schermo di Julia Robert e George Clooney. Sembra il giusto mix tra commedia divertente e film in grado di far riflettere. Clooney e Roberts si calano nei panni di due ex che si ritrovano in una missione comune per impedire alla figlia innamorata di commettere il loro stesso errore.

Ticket to Paradise è diretto da Ol Parker (Mamma Mia! Ci Risiamo, sceneggiatore dei film Marigold Hotel) e sceneggiato da Daniel Pipski.

Everything Everywhere All At Once, 6 ottobre al cinema

I Wonder Pictures al Ciné di Riccione ha presentato in grande stile, con tanto di poster e adesivi, Everything Everywhere All At Once, film sul multiverso tanto acclamato dalla critica d’oltreoceano.

Everything Everywhere All At Once è stata la più grande sorpresa della stagione al box office americano del 2022. Dopo l’anteprima mondiale in occasione del South by Southwest Festival, accompagnata da recensioni entusiastiche, Everything Everywhere All at Once è arrivato nelle sale americane il 25 marzo e ha incassato oltre 65 milioni di dollari negli Stati Uniti e più di 90 in tutto il mondo: l’incasso più alto nella storia di A24. I Wonder Pictures è entusiasta di iniziare la sua collaborazione con A24 portando in Italia proprio Everything Everywhere All at Once, opera che racconta una storia universale passando per tutte le dimensioni possibili del tempo, dello spazio e dell’essere. Un film altamente spettacolare e al contempo profondo, che fonde commedia, dramma familiare, arti marziali, romanticismo, dita fatte di wurstel e un bagel che racchiude i segreti dell’universo.

Interpretato da Michelle Yeoh, protagonista straordinaria e camaleontica, Everything Everywhere All at Once vede nel cast Ke Huy Quan, icona del cinema degli anni Ottanta nel ruolo del giovane inventore Data de I Goonies, nonché compagno di avventure di Harrison Ford in Indiana Jones e il tempio maledetto, James Hong (il perfido Lo Pan di Grosso Guaio a Chinatown), Stephanie Hsu (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) e Jamie Lee Curtis, nei panni della spietata impiegata dell’ufficio imposte Deirdre Beaubeirdre. Proprio l’attrice protagonista della saga di Halloween e è stata la più grande sostenitrice del film, conducendo una massiccia campagna social che ha contribuito in maniera determinante al passaparola e trasformandolo in un instant cult.

Da sottolineare la produzione dei fratelli Russo.

La ragazza della palude, 13 ottobre 2022 al cinema

La ragazza della palude è il nuovo film di Olivia Newman tratto dal best-seller di Delia Owens. Where the Crawdads Sing è un film prodotto da Sony Pictures, e distribuito in Italia da Warner Bros., che ha appena fatto il suo esordio nelle sale statunitensi lo scorso 15 luglio.

Reese Witherspoon ha letto e amato il romanzo della Owens così ha pensato di donargli nuove vesti in salsa live-action. La canzone protagonista della colonna sonora del film è il brano originale “Carolina”, scritto e interpretato da Taylor Swift.

La pellicola racconta la storia di Kya, una bambina abbandonata che è cresciuta fino all’età adulta nelle pericolose paludi della Carolina del Nord. Per anni, le voci sulla “ragazza della palude” hanno perseguitato Barkley Cove, isolando la forte e selvaggia Kya dalla sua comunità. Attratta da due giovani della città, Kya si apre a un mondo nuovo e sorprendente; ma quando uno di loro viene trovato morto, è immediatamente indicata come la principale sospettata. Man mano che il caso si sviluppa, il verdetto su ciò che è realmente accaduto diventa sempre meno chiaro, minacciando di rivelare i molti segreti che si nascondono all’interno della palude.

Nel cast: Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson, Michael Hyatt, Sterling Macer, Jr. e David Strathairn.

Con la durata di 2 ore e 5 minuti, La ragazza della palude vi aspetta in sala dal 13 ottobre.

The Banshees of Inisherin, 20 ottobre 2022 al cinema

Per la regia di Martin McDonagh e le interpretazioni di Brendan Gleeson, Colin Farrell, Barry Keoghan e Kerry Condon ecco a voi The Banshees of Inisherin.

Al Ciné di Riccione ho avuto la possibilità di visionare in anteprima il teaser trailer del film. Al momento sappiamo pochissimo sulla pellicola se non che parla di due amici di lunga data si trovano in un vicolo cieco quando uno dei due interrompe bruscamente la loro relazione, con conseguenze allarmanti per entrambi.

Black Adam, 20 ottobre al cinema

Dwayne Johnson diventerà a tutti gli effetti un supereroe nel nuovo film DC.

Ad ottobre arriverà al cinema Black Adam, nuovo cinecomic di WB dedicato all’antieroe più potente di casa DC. Ancora la casa cinematografica non ha rilasciato la sinossi ufficiale ma come potrete immaginare assisteremo ad una storia di origini del personaggio ed alla sua evoluzione.

Il cast è composto da Dwayne Johnson, Aldis Hodge (Underground, L’uomo invisibile) come Carter Hall / Hawkman, Noah Centineo (Tutte le volte che ho scritto ti amo, Charlie’s Angels) come Al Rothstein / Atom Smasher, Quintessa Swindell (Trinkets, Euphoria) Maxine Hunkell / Cyclone, Pierce Brosnan (GoldenEye, Mamma Mia!) come Doctor Fate e Sarah Shahi (Person of Interest, The L Word) come Adrianna Tomaz / Isis.

The Policeman, dal 21 ottobre al cinema e dal 4 novembre su Amazon Prime Video

Harry Styles dopo Don’t Worry Darling torna al cinema con My Policeman.

Il film è un prodotto originale firmato Amazon Studios che però approderà in anteprima nelle sale cinematografiche internazionali. La regia porta la firma di Michael Grandage. Nel cast oltre a Styles figurano: Emma Corrin (The Crown), Linus Roache () e David Dawson (The Last Kingdom ).

La storia è ambientata a Brighton in Inghilterra nel 1950, e racconta dell’insegnante Marion che viene attratta dal poliziotto Tom. Ma Tom incontrerà Patrick, il curatore di un museo, che gli farà conoscere un mondo completamente nuovo. Si creerà quindi un triangolo che uno dei tre arriverà ad un certo punto a spezzare. Si tratta di una storia basata su dei flashback, considerando che i corrispettivi anziani dei personaggi vivono quarant’anni dopo le vicende iniziali.

Bros, 3 novembre 2022 al cinema

Bros è la nuova rom-com a tematiche LGBT+ che non si limita a fare dei propri temi la sola apparenza. In Bros anche cast e persone coinvolte alla produzione appartengono alla comunità LGBTQ+. Universal Pictures Italia ha presentato il film al Ciné di Riccione ed è pronta a portarlo in sala dal prossimo 3 novembre.

Nel cast: Luke Macfarlane e Billy Eichner.

Amsterdam, 3 novembre 2022 al cinema

Amsterdam è il nuovo film proposto da 20 Century Studios per la stagione autunnale.

Si tratta di una commedia che fonde mystery ed in parte anche drama grazie alle interpretazioni di un cast stellare composto da: Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Timothy Olyphant, Zoe Saldana,Rami Malek e Robert De Niro. La regia ha la firma di David O. Russel

Scritto e diretto dal cinque volte candidato all’Oscar® David O. Russell, Amsterdam è un crime romantico originale su tre grandi amici che si trovano al centro di uno dei complotti segreti più scioccanti della storia americana. Michael Schaefer e Sam Hanson sono i produttori esecutivi.

Black Panther: Wakanda Forever, 9 novembre 2022 al cinema

Purtroppo sappiamo poco se non nulla in merito al sequel di Black Panther.

A seguito della prematura scomparsa di Chadwick Boseman il film sarà sicuramente molto diverso da quanto inizialmente programmato. La pellicola con molta probabilità celebrerà la memoria del giovane attore e renderà omaggio alla sua versione di Black Panther. Per tutti questi motivi Kevin Feige, boss Marvel, ha scelto di non assegnare il ruolo del re del Wakanda ad un altro attore, T’Challa non verrà sostituito. Resta da capire chi erediterà i poteri della pantera nera e come gestiranno l’uscita di scena di Boseman. Speriamo che con l’imminente SDCC Marvel illustri al meglio al meno la trama essenziale della pellicola. Quel che è certo è che in Black Panther: Wakanda Forever continuerà ad essere esplorato l‘incomparabile mondo del Wakanda e tutti i personaggi ricchi e variegati introdotti nel primo film. Inoltre per la prima volta in live-action assisteremo alla presenza di Namor interpretato da Tenoch Huerta.

Il piacere è tutto mio, 10 novembre 2022 al cinema

Se desiderate godervi una serata al cinema in compagnia di una commedia romantica inusuale e sorprendente ecco a voi Il piacere è tutto mio con un’inedita Emma Thompson.

Già approdato su Hulu in America Good Luck To You, Leo Grande, titolo originale del film, sbarcherà in Italia in autunno e sarà pronto a conquistarvi a suon di risate. Il piacere è tutto mio, film diretto da Sophie Hyde, racconta la storia di Nancy Stokes (Emma Thompson), una vedova di 55 anni che, giunta a questo punto della sua vita senza un marito, ma ancora giovane affascinante, non desidera altro che una cosa: connessione umana. La donna è alla ricerca di un’avventura, di qualcuno che possa travolgerla e con cui fare dell’ottimo sesso.

The Menu, 17 novembre 2022 al cinema

Film dalla trama sorprendente, e vibes mystery con un cast di primissimo piano composto da Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult e per la regia ha la firma di Mark Mylod ecco a voi The Menu nuovissima proposta Disney.

Una coppia (Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult) si reca su un’isola costiera per mangiare in un ristorante esclusivo dove lo chef (Ralph Fiennes) ha preparato un menù sontuoso, con alcune scioccanti sorprese. The Menu è interpretato da Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Hong Chau, Janet McTeer, Judith Light, Reed Birney, Paul Adelstein, Aimee Carrero, Arturo Castro, Mark St. Cyr, Rob Yang e John Leguizamo. Il film è diretto da Mark Mylod, scritto da Seth Reiss & Will Tracy, e prodotto da Adam McKay e Betsy Koch.

Wonder White Bird, 17 novembre al cinema

Dopo il grandissimo successo letterario e cinematografico di Wonder nell’autunno 2022 al cinema arriva lo spin-off del celebre film con Julia Roberts e Owen Wilson.

La magia di Wonder torna ad emozionarci con un nuovo capitolo tratto dalla graphic novel di R. J. Palacio, Wonder: White Bird. Dopo gli eventi di Wonder, il bullo Julian è stato espulso dalla scuola e cerca di ambientarsi nel nuovo istituto. Sentendolo in difficoltà, la nonna lo sorprende, gli fa visita da Parigi e gli racconta la storia della sua infanzia. Di come lei, giovane ragazza ebrea nella Francia occupata dai nazisti, fu nascosta e protetta da un compagno di classe. Di come la sensibilità e il coraggio di questo ragazzo le abbiano salvato la vita. Di quanto può essere forte il potere della gentilezza, tale da cambiare il mondo. Nel cast Bryce Gheisar torna a vestire i panni di Julian al fianco di una straordinaria Helen Mirren.

Diabolik Ginko all’attacco, 17 Novembre 2022

Il sequel di Diabolik arriva nei cinema poco prima di un anno dall’uscita del film originale.

Questa volta il volto del ladro italiano più famoso del mondo sarà quello di Giacomo Gianniotti, noto al grande pubblico per il suo ruolo nella serie Grey’s Anatomy. Al suo fianco Miriam Leone e Valerio Mastandrea tornano a vestire i panni dell’affascinante Eva Kant e dell’instancabile ispettore Ginko, mentre Monica Bellucci sarà Altea, eterna fidanzata dell’ispettore, nobildonna stravagante e anticonvenzionale, dal carattere forte e dal grande carisma.

Stranger World: Un Mondo Misterioso, 24 novembre 2022

Dai creatori di Oceania ed Encanto ecco il nuovo film d’animazione Disney. L’originale film d’azione e avventura Walt Disney Animation Studios, Strange World – Un Mondo Misterioso, viaggia nel profondo di una terra inesplorata e pericolosa in cui creature fantastiche attendono i leggendari Clade, una famiglia di esploratori le cui differenze minacciano di far fallire la loro ultima e, di gran lunga, più importante missione. Il film è diretto da Don Hall (il film vincitore del premio Oscar® Big Hero 6, Raya e l’ultimo Drago), co-diretto e scritto da Qui Nguyen (co-sceneggiatore di Raya e l’ultimo Drago), e prodotto da Roy Conli (il film vincitore del premio Oscar® Big Hero 6, Rapunzel – L’intreccio della torre).

Bones & All, 24 novembre al cinema

Guadagnino torna nelle sale italiane dal prossimo novembre. Il ritorno del regista di Chiamami col tuo nome è accompagnato dalla presenza nel cast della sua opera di Timothée Chalamet nelle vesti del protagonista maschile.

Bones and All racconta la storia di un primo amore tra Maren, una giovane donna che impara a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un reietto vagabondo dall’animo combattivo. I due intraprenderanno un’odissea di centinaia di chilometri lungo l’America di Ronald Reagan, tra passaggi segreti, botole e stradine di provincia. Ma per quanto ci provino, qualunque strada non farà che portarli indietro ai loro terribili trascorsi, sino al momento finale, che decreterà se il loro amore sarà realmente in grado di sopravvivere al loro essere “altro” rispetto al mondo che li circonda.

Vision Distribution non ha potuto mostrare ancora nessun teaser del film ma ha presentato al Ciné un brevissimo filmato del dietro le quinte del film. Tuttavia ha consolare i presenti a Riccione è stato l’annuncio delle presenza di Chalamet in Italia per la campagna marketing del film.

Avatar: la via dell’acqua, 14 dicembre 2022 al cinema

Il film con il maggior incasso nella storia del cinema ritorna con un secondo e attesissimo capitolo. Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano. Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, il film è interpretato da Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi e Kate Winslet.

Shazam! Furia degli dei, 21 dicembre 2022 al cinema

Shazam! Furia degli dei è il sequel del cinecomic basato sul personaggio di Shazam.

Il cast del sequel di Shazam comprende Zachary Levi come Shazam, Asher Angel nei panni di Billy Batson, Grace Fulton che farà Mary Bromfield, Jack Dylan Grazer sarà Freddy Freeman, Adam Brody farà Freddy supereroe, Faithe Herman interpreterà Darla Dudley, Meagan Good sarà Darla in versione supereroina, Ian Chen vestira i panni di Eugene Choi, Ross Butler sarà Eugene supereroe, Jovan Armand farà Pedro Pena, D.J. Cotrona interpreterà Pedro supereroe, Marta Milans vestirà i panni di Rosa Vasquez, e Cooper Andrews come Victor Vasquez. Helen Mirren, Lucy Liu, and Rachel Zegler saranno le figlie di Atlas.

Ecco ora altri film in arrivo nelle sale italiane entro il 2022 ma ancora senza data d’uscita prevista. Purtroppo per alcuni dei film seguenti ancora non è disponibile la sinossi ufficiale e/o il materiale promozionale.

Killers of the flower moon, entro il 2022 al cinema. Il lungometraggio sviluppato da Apple Studios e diretto e prodotto dal premio Oscar Martin Scorsese è basato sul best-seller di David Grann e segue la storia dell’assassinio di numerosi membri della Osage Nation, una zona ricca di insediamenti petroliferi, una misteriosa serie di crimini brutali che divennero noti come “il regno del terrore di Osage”. Nel cast: Robert De Niro, Leonardo DiCaprio e Jesse Plemons.

entro il 2022 al cinema. Il lungometraggio sviluppato da Apple Studios e diretto e prodotto dal premio Oscar è basato sul best-seller di David Grann e segue la storia dell’assassinio di numerosi membri della Osage Nation, una zona ricca di insediamenti petroliferi, una misteriosa serie di crimini brutali che divennero noti come “il regno del terrore di Osage”. Nel cast: e The Son , entro il 2022 al cinema. Scritto e diretto da Florian Zeller, regista della pellicola nominata all’Oscar The Father, The Son è l’adattamento per il grande schermo dell’acclamata commedia teatrale di Zeller. The Son si concentra su Peter (Hugh Jackman) e la sua vita, che diventa frenetica quando la sua ex moglie Kate (Laura Dern) si presenta con il loro figlio adolescente, Nicholas. Peter ha una nuova compagna, Emma, e insieme hanno avuto un bambino. Nicholas, il figlio di Kate, è un giovane turbato, distante e arrabbiato, che gioca a marinare la scuola per mesi. Peter si sforza di essere un padre migliore, cercando di aiutare suo figlio nei momenti più intimi e istintivi di felicità familiare. Ma il peso delle condizioni di Nicholas pone la famiglia su una rotta pericolosa.

I premi Oscar Iain Canning ed Emile Sherman (Il discorso del re), insieme a Joanna Laurie della See-Saw Films, producono il film con Christophe Spadone (The Father) e lo stesso Zeller. Film4 sta co-finanziando la produzione.

Nel cast: Hugh Jackman, Laura Dern e Anthony Hopkins.

, entro il 2022 al cinema. Scritto e diretto da Florian Zeller, regista della pellicola nominata all’Oscar The Father, The Son è l’adattamento per il grande schermo dell’acclamata commedia teatrale di Zeller. The Son si concentra su Peter (Hugh Jackman) e la sua vita, che diventa frenetica quando la sua ex moglie Kate (Laura Dern) si presenta con il loro figlio adolescente, Nicholas. Peter ha una nuova compagna, Emma, e insieme hanno avuto un bambino. Nicholas, il figlio di Kate, è un giovane turbato, distante e arrabbiato, che gioca a marinare la scuola per mesi. Peter si sforza di essere un padre migliore, cercando di aiutare suo figlio nei momenti più intimi e istintivi di felicità familiare. Ma il peso delle condizioni di Nicholas pone la famiglia su una rotta pericolosa. I premi Oscar Iain Canning ed Emile Sherman (Il discorso del re), insieme a Joanna Laurie della See-Saw Films, producono il film con Christophe Spadone (The Father) e lo stesso Zeller. Film4 sta co-finanziando la produzione. Nel cast: e Golda , entro il 2022 al cinema. Golda è il film con protagonista Helen Mirren dedicato alle drammatiche decisioni ad alto rischio che Golda Meir, conosciuta anche come la Lady di ferro di Israele, ha affrontato durante la guerra dello Yom Kippur.

, entro il 2022 al cinema. Golda è il film con protagonista dedicato alle drammatiche decisioni ad alto rischio che Golda Meir, conosciuta anche come la Lady di ferro di Israele, ha affrontato durante la guerra dello Yom Kippur. Emily , entro il 2022 al cinema. Il film diretto da Frances O’Connor racconta la storia di Emily Brontë, la giovane e irriverente scrittrice inglese interpretata qui da Emma Mackey .

, entro il 2022 al cinema. Il film diretto da Frances O’Connor racconta la storia di Emily Brontë, la giovane e irriverente scrittrice inglese interpretata qui da . What’s love got to do with it, entro il 2022 al cinema. Nuova commedia romantica dalle vibes orientali. What’s love got to do with it ha coinvolto alla regia Shekhar Kapur e nel cast vanta i nomi di Lily James e Emma Thompson. Due amici d’infanzia, Zoe (Lily James) e Kazim (Shazad Latif), saranno alle prese con le richieste delle loro rispettive famiglie fortemente legate alle proprie tradizioni culturali, soprattutto per ciò che riguarda l’amore. Zoe dovrà fare i conti con le pretese di sua madre Cath (Emma Thompson) e con gli appuntamenti online, mentre a Kazim toccherà un matrimonio combinato. I due protagonisti dovranno decidere se seguire le proprie famiglie o i propri sentimenti.

Ecco, invece, una piccolo anteprima del film in arrivo nel 2023: