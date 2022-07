Blonde: il trailer ufficiale del film con Ana De Armas

Sarà presentato durante Venezia 79 il film Blonde con Arma De Armas che racconta la storia dell’ icona pop Marilyn Monroe. Dopo la presentazione al Festival di Venezia il lungometraggio arriverà sulla piattaforma streaming Netflix il 28 settembre.

Qui sotto trovate il trailer di Blonde.

Il regista Andrew Dominik, descrivendo la storia, ha dichiarato:

Si tratta di un film sulla condizione umana, e di come un trauma d’infanzia possa formare un’adulta divisa in due tra pubblico e privato. Si tratta una storia comune ad ogni essere umano, ma che in questo caso utilizza come mezzo l’esposizione ai media. […] penso che questo progetto possa dire molto a livello cinematografico.