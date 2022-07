Anidride carbonica: creato l’impianto che la rende riutilizzabile

Nel Regno Unito un’industria chimica ha inaugurato il primo impianto per catturare l’anidride carbonica trasformandola in un utile riutilizzo.

Numerose le ricerche scientifiche basate sul bisogno di catturare l’anidride carbonica per poi addolcire i suoi effetti sul clima. Si dovrebbe ridurre l’emissione di questo gas, ma l’Inghilterra ha pensato cosa fare dell’anidride carbonica già presente in atmosfera. Viene catturata l’anidride carbonica prodotta dall’industria chimica Tata Chemicals Europe. Essa sarà tramutata in bicarbonato di sodio, il più usato nelle aziende farmaceutiche e nell’emodialisi.

Siamo a Norwich, nel Regno Unito, il nuovo impianto catturerà 36mila tonnellate di anidride carbonica annualmente per giungere fino a 40mila.

Il progetto dimostrativo è costato 16,7 milioni di sterline e anche se abbiamo avuto un aiuto governativo di 4,2 milioni di sterline l’impegno da parte dell’azienda è stato notevole. L’obiettivo è quello di ridurre l’anidride carbonica in atmosfera senza necessariamente deindustrializzare il nostro Paese.

Martin Asdcroft, Tata Chemicals Europe

Il meccanismo vede la cattura dell’anidride carbonica dalla centrale elettrica a gas dell’azienda. Essa viene purificata, compressa e portata allo stato liquido per poi essere usata nella creazione di bicarbonato di sodio. La preoccupazione all’inizio era sulla qualità dell’anidride carbonica catturata e che il suo utilizzo in ambito farmaceutico fosse insufficiente. Dall’altra invece il bicarbonato di sodio si è rivelato valido per l’emodialisi. Un ingrediente importante per monitorare l’acidità in pasticche farmaceutiche e per la realizzazione di prodotti in ambito alimentare.

Ci sono delle considerazioni contrarie al progetto. L’Università di Edimburgo dice che nonostante tale processo, l’anidride carbonica venga ugualmente rilasciata nell’atmosfera. Si tratta quindi solo di rimozione e non eliminazione duratura. La Tata Chemicals Europe sta ideando un secondo progetto che vedrà lo stoccaggio dell’anidride carbonica in un vecchio deposito di sale. Forse sarà un modo più efficace e conclusivo. L’Inghilterra però avrebbe bisogno che il governo investisse in tali progetti.