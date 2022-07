Spotify: interrotta la produzione di Car Thing

Spotify purtroppo non realizzerà più Car Thing, un accessorio per dashboard che semplifica l'utilizzo del servizio di streaming dell'azienda nel proprio veicolo.

Dichiarato nel comunicato, il margine lordo di Spotify è stato influenzato negativamente dalla decisione di interrompere la produzione di Car Thing, sebbene l’azienda non abbia avuto successo nello spazio hardware, sta andando bene nel software e la sua base di utenti rimane elevata con 188 milioni di abbonati a pagamento, riportati da TechCrunch.

Un portavoce di Spotify ha detto a TechCrunch queste parole:

L’obiettivo dell’esplorazione di Car Thing di Spotify era comprendere meglio l’ascolto in auto e portare l’audio a una gamma più ampia di utenti e veicoli. Sulla base di diversi fattori, tra cui la domanda di prodotti e problemi della catena di approvvigionamento, abbiamo deciso di interrompere l’ulteriore produzione di unità Car Thing. I dispositivi esistenti funzioneranno come previsto. Questa iniziativa ha sbloccato utili insegnamenti e rimaniamo concentrati sull’auto come luogo importante per l’audio.

9to5Mac ha precedentemente esaminato Spotify Car Thing e lo ha trovato un dispositivo decente per meno di 100$. Car Thing di Spotify era disponibile per la prima volta solo su invito nell’aprile dello scorso anno, ma da allora ha ampliato l’accesso a tutti e per ora è ancora disponibile online a un prezzo scontato di 49,99$.

Vista l’attuale disponibilità, potrebbe essere interessante accaparrarsene uno prima della scomparsa definitiva.