Non ho mai… Stagione 3: trailer della nuova serie in arrivo il 12 agosto su Netflix

Tornano le disavventure della giovane Devi in Non ho mai... Stagione 3, che arriverà su Netflix il 12 agosto: ecco il trailer ufficiale della serie.

Stessi nerd… nuovi drammi: Non ho mai… Stagione 3 sarà disponibile su Netflix dal 12 agosto, con tanti nuovi episodi. Intanto, oggi arriva il nuovo trailer della serie, che vi mostriamo sia in versione italiana che in lingua originale.

Non è ancora disponibile una sinossi completa della terza stagione, ma nella seconda la teenager americana di origini indiane Devi (Maitreyi Ramakrishnan) ha continuato ad affrontare le pressioni quotidiane del liceo, i drammi in casa e… a scoprire anche nuovi amori. La serie è ideata dalla produttrice esecutiva Mindy Kaling, con Lang Fisher nelle vesti di produttrice esecutiva, showrunner e sceneggiatrice. La produzione esecutiva del progetto di Universal Television è affidata inoltre a Howard Klein e David Miner di 3 Arts Entertainment.

