My Dentist’s Murder Trial: Pedro Pascal e David Harbour protagonisti della serie HBO

Due importanti attori come David Harbour e Pedro Pascal condivideranno lo schermo in una miniserie TV realizzata dal HBO dal titolo My Dentist’s Murder Trial. Il progetto è ispirato da un articolo del New Yorker scritto da James Lasdun dal titolo My Dentist’s Murder Trial: Adultery, False Identities, and a Lethal Sedation, che racconta la storia del dottor Gilberto Nunez, accusato di omicidio per la morte del suo amico Thomas Kolman.

Sia Pedro Pascal che David Harbour faranno da produttori esecutivi alla serie My Dentist’s Murder Trial, con Steve Conrad che farà da sceneggiatore, produttore esecutivo, e regista dell’episodio pilota. Gli altri produttori esecutivi saranno Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch of Escape Artists, Bruce Terris, Molly Allen, James Lasdun, con la MGM Television. Taylor Latham di Escape Artists farà anch’esso da produttore esecutivo.

Ricordiamo che sia Pedro Pasca che David Harbour sono tra i protagonisti di diverse importanti serie TV: il primo veste i panni del character principale in The Mandalorian, e comparirà prossimamente nell’adattamento del videogioco The Last of Us; mentre per quanto riguarda David Harbour si tratta dell’interprete del personaggio di Hopper in Stranger Things, arrivato alla sua quarta stagione su Netflix.