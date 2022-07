DC League of Super-Pets – Il regista definisce “perfetto” Keanu Reeves come Batman

Jared Stern è il regista che sta dietro la realizzazione di DC League of Super-Pets, e parlando di recente con ScreenRant ha voluto elogiare la performance di Keanu Reeves nei panni di Batman. L’interprete si è prestato a livello vocale per la parte.

Ecco le parole di Jared Stern:

La voce di Keanu Reeves è assolutamente perfetta per questa parte, penso che sarebbe stato un grande Batman in versione live-action, però è perfetto anche come Batman in versione animata. Penso che sia una persona che possa veramente giocare con gli animali. Mi rende nervoso l’idea di dirigere grandi attori che ho amato da sempre, e credo che Keanu sia entusiasta all’idea di fare Batman. Lavorare in un film d’animazione ti fa sentire bambino, ed essere Batman è un qualcosa di molto divertente.