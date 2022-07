Bullet Train: le foto e tre divertenti spot dell’action con Brad Pitt

L’atteso action con Brad Pitt protagonista e un variopinto cast di co-protagonisti, Bullet Train, sta per arrivare nelle sale statunitensi (a partire dal 5 agosto), mentre nei cinema nostrani debutterà solo il 25: ad ogni modo, la macchina promozionale è ben avviata e procede con la velocità di uno Shinkansen, tanto che cominciano ad arrivare spot a profusione: ve ne presentiamo tre, di cui uno in versione italiana, con inclusa una buffa clip. In più, alcune foto ufficiali inedite.

Brad Pitt è il protagonista di un film corale con un gruppo di assassini diversi tra loro, tutti con obiettivi collegati ma contrastanti, sullo sfondo di una corsa senza sosta attraverso il Giappone moderno.

Nel ricco cast troviamo, tra gli altri, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon e Benito A Martínez Ocasio.

Leggi anche: