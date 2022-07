Bing: la serie animata arriva su Disney+ il 24 agosto

Disney+ ha annunciato che il prossimo 24 agosto tutti i 104 episodi della popolare serie animata di successo Bing sbarcheranno in Italia sulla piattaforma streaming. La serie è basata sui libri di Ted Dewan e celebra la realtà movimentata e gioiosa della vita in età prescolare trovando le sue più grandi storie nei piccoli momenti. Queste storie raccontano le difficoltà quotidiane della vita in cui tutti i bambini e anche gli adulti sapranno riconoscersi.

Sarà possibile scaricare ogni episodio su qualsiasi dispositivo associato al proprio profilo Disney+, così che i Bingsters potranno guardare i loro personaggi e le loro storie preferite ovunque e in qualsiasi momento. Prodotta da Acamar Films, tutti gli episodi della serie saranno disponibili in streaming su Disney+ a partire dal 24 agosto. La serie va ad aggiungersi ai tanti contenuti prescolari disponibili in streaming in esclusiva, come ad esempio Topolino e la casa del divertimento, Mira, Royal Detective, Spidey e i suoi fantastici amici e Puppy Dog Pals.

