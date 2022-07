Via Lattea: due nuovi pianeti nella sua galassia

I suoi pianeti sono simili a Giove, i loro nomi sono Gaia-1b e Gaia-2b. Conosciuti anche come “Giovani caldi” per le loro dimensioni e la vicinanza alla loro stella.

Il team dell’Agenzia Spaziale Europea e della sonda Gaia del corpo insieme agli scienziati di Tel Aviv hanno scoperto due nuovi pianeti. Sono esattamente posizionati nella galassia della Via Lattea e si chiamano Gaia-1b e Gaia-2b.

Le misurazioni che abbiamo fatto con il telescopio negli Stati Uniti hanno confermato che si trattava, in realtà, di due pianeti giganti, simili per dimensioni al pianeta Giove nel nostro sistema solare, e situati così vicino ai loro soli che completano un’orbita in meno di quattro giorni, il che significa che ogni anno terrestre è paragonabile a 90 anni di quel pianeta.

Shay Zucker, capo della Porter School of the Environment and Earth Sciences

Dal 1995 i pianeti sono stati al centro della ricerca per scoprirne di più. Gaia traccia la posizione delle stelle e misura la loro luminosità. I cambiamenti di quest’ultima nelle due stelle remote ha condotto alla scoperta dei due pianeti.

I pianeti sono stati scoperti grazie al fatto che nascondono parzialmente i loro soli ogni volta che completano un’orbita, e quindi causano un calo ciclico dell’intensità della luce che ci raggiunge da quel sole lontano. I nuovi pianeti sono molto vicini ai loro soli; pertanto, la temperatura è estremamente alta, circa 1.000 gradi Celsius, quindi non c’è alcuna possibilità che la vita si sviluppi lì. Tuttavia, sono convinto che innumerevoli altri abbiano vita su di loro, ed è ragionevole supporre che nei prossimi anni scopriremo segni di molecole organiche nelle atmosfere di pianeti remoti. Molto probabilmente, non riusciremo a visitare quei mondi lontani in qualsiasi momento presto, ma stiamo appena iniziando il viaggio, ed è molto eccitante far parte della ricerca.

Aviad Panahi, dottorando della Raymond and Beverly Sackler School of Physics & Astronomy