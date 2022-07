Jordan Peele si scaglia contro chi lo definisce il miglior regista horror di Sempre: “Non diffamate Carpenter”

Sin dai tempi di Scappa – Get Out il regista Jordan Peele è stato attenzionato dagli appassionati di horror, e c’è chi, a distanza di anni, è arrivato a definirlo come “il miglior regista horror di Tutti i Tempi”. Ma lo stesso Peele ha voluto respingere questa incoronazione.

Il fumettista Adam Ellis attraverso Twitter ha dichiarato:

So che si tratta di un’opinione controversa, ma a che punto sanciremo che Jordan Peele è il miglior regista horror di tutti i tempi? Riuscite a pensare ad un altro regista di questo genere capace di realizzare tre grandi film uno dopo l’altro?

Ed a rispondere a Ellis ci ha pensato lo stesso Jordan Peele, che ha replicato:

La prego, posi il telefono. Adoro il suo entusiasmo ma non posso tollerare un’altra calunnia nei confronti di John Carpenter.

In questo modo Jordan Peele ha dimostrato tutto il suo amore per il cinema horror, e per un maestro di questo genere, considerando che John Carpenter ha realizzato film come Halloween e La Cosa. Ma Jordan Peele ha raccolto nel tempo l’eredità di grandi autori come Rod Serling, considerando che ha lavorato alle ultime stagioni di Ai Confini della Realtà.

Ricordiamo che il suo Nope arriverà l’11 agosto al cinema.