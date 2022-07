Till: trailer del film di Chinonye Chukwu sulla triste vicenda della famiglia Till

L'incredibile storia di Mamie Till Mobley e di suo figlio Emmett rivive in Till, il film di Chinonye Chukwu di cui scopriamo oggi il trailer.

Arriverà nelle sale statunitensi a ottobre Till, il film di Chinonye Chukwu dal grande cast che racconta un’importante storia vera: ecco il primo trailer della pellicola. Tra i protagonisti ritroviamo Danielle Deadwyler, Jalyn Hall, Frankie Faison, Haley Bennett e Whoopi Goldberg.

Till narra l’emozionante storia di Mamie Till Mobley, che ha ricercato giustizia per suo figlio quattordicenne Emmett Till, che nel 1955 fu vittima di un efferato linciaggio in Mississippi, mentre era in visita dai cugini.

