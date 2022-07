Riso: problemi legati al cambiamento climatico

Gli agricoltori nepalesi si uniscono per preservare le varietà di semi locali in grado di far fronte ai fallimenti dei raccolti causati dal clima.

Le fonti d’acqua, comprese le sorgenti naturali, hanno iniziato a prosciugarsi ai piedi dell’Himalaya. Gli abitanti dei villaggi non hanno acqua a sufficienza nemmeno per le loro famiglie, per non parlare dell’agricoltura. L’anno scorso si prevedeva che il Nepal avrebbe registrato il raccolto annuale di riso più alto dato l’inizio anticipato del monsone. La maggior parte del raccolto è però stato distrutto da nubifragi post-monsonici fuori stagione in ottobre.

La gente del posto ha anche assistito a una tendenza in calo nel numero di specie di riso autoctone e temono che possano scomparire. Anche nelle zone dove si coltivano le varietà di riso autoctone più famose del Nepal, gli agricoltori hanno notato il cambiamento, in particolare la perdita dell’aroma caratteristico che rende la varietà di riso così speciale.

Nuove malattie delle piante si sono aggiunte al problema, spazzando via interi raccolti. Questa e le ulteriori sfide poste dal cambiamento climatico legano la vita degli agricoltori all’agricoltura alimentata dalle piogge, perdendo il loro stesso sostentamento e diventando più poveri. L’unica alternativa rimasta per molti agricoltori qui nelle montagne del Nepal centrale è migrare in India, nel Golfo o in Malesia per ottenere migliori opportunità economiche. Ma quando i giovani si trasferiscono fuori dal paese, non c’è più nessuno per coltivare la terra, aumentando il declino della produttività agricola.

La buona notizia è che le comunità stanno salvando le proprie varietà locali di riso. Hanno istituito una banca dei semi comunitaria per preservare i semi di varietà locali che dureranno diversi anni con il supporto dell’iniziativa locale per la ricerca e lo sviluppo della biodiversità.