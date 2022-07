Resident Evil Village: trailer della modalità Mercenari mostra Lady Dimitrescu in azione

Capcom ha pubblicato un nuovo trailer della modalità Mercenari di Resident Evil Village che mostra i personaggi giocabili in azione. Vediamo il filmato.

Capcom ha pubblicato un nuovo trailer di Resident Evil Village dedicato alla modalità Mercenari che mostra Lady Dimitrescu in azione, insieme ad altri personaggi giocabili. Nella modalità Ordini Aggiuntivi dei Mercenari sarà possibile giocare anche nei panni di Chris Redfield, Karl Heisenberg e Alcina Dimistrescu, oltre a poter esplorare due nuovi scenari, ossia il villaggio infernale e il fiume infernale.

Protagonista storico della serie, Chris Redfield usa molte armi da fuoco e può contare sulla sua grande forza. Man mano che sconfiggerà gli avversari, si riempirà uno speciale indicatore. Una volta riempito, potrete scatenare la modalità di attacco di Chris Redfield, caratterizzata da velocità di movimento e di ricarica aumentate, oltre che da una maggiore potenza distruttiva.

Karl Heisenberg è uno dei quattro lord al servizio di Madre Miranda. Questo personaggio impugna un martello enorme e ha l’abilità di controllare le forze magnetiche. Oltre che sul suo martello, Heisenberg potrà contare anche sulle sue terrificanti creazioni. Durante lo scontro, potrete convocare un Soldat Jet sul campo di battaglia per abbattere i nemici con un attacco rapido.

Alta quasi tre metri, Alcina Dimitrescu, invece, affetta i nemici grazie ai suoi artigli. Il suo unico indicatore del brivido aumenta attaccando i nemici o usando l’oggetto il suo speciale rossetto. Con l’aumento dell’indicatore del brivido, la velocità di movimento di Lady Dimitrescu e il potere dei suoi artigli aumenta, sbloccando nuove e letali mosse.

Tutte le novità della modalità Mercenari presentate saranno incluse nella Winters’ Expansion, insieme alla modalità in terza persona e al DLC Shadows of Rose. La versione Gold Edition di Resident Evil Village includerà poi anche il Trauma Pack DLC. Chi preordinerà la versione Gold Edition otterrà anche l’outfit Street Wolf per Rose che include un giubbotto con sopra ricamato l’emblema della squadra Houndwolf di Chris.

Resident Evil Gold Edition sarà disponibile a partire dal 28 ottobre 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Steam e Google Stadia.