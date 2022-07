Pinguini: cambiano voce per il contesto sociale

Anche i pinguini cambiano tono di voce come gli esseri umani. Ciò avviene a seconda del contesto sociale, lo rileva l’Università di Torino.

Uno studio realizzato dai ricercatori dell’Università di Torino ha preso in analisi i pinguini africani. Per esattezza, la loro capacità di modificare il tono di voce a seconda della circostanza sociale. Una voce simile a quella umana, utile a capirne lo sviluppo vocale. Lo studio ha rilevato caratteristiche acustiche della voce. Prima di una stessa colonia di pinguini africani o di una colonia diversa. Poi della stessa colonia a distanza di tre anni, infine, di partner e non partner.

In pratica, più i pinguini ascoltano la voce dei membri di uno specifico gruppo sociale, più le loro vocalizzazioni sono simili a quelle ascoltate. Ciò avviene ancor di più tra i partner di una coppia. In generale, si possono attestare che le capacità di convergenza acustica e la plasticità vocale negli animali sia molto più diffusa di quanto si pensasse. Una capacità di vocalizzazione appartenente per natura ai vertebrati.

Ci siamo chiesti fino a che punto le vocalizzazioni dei pinguini siano flessibili e rispondenti all’ambiente sociale. Utilizzando un’analisi delle componenti principali, abbiamo ridotto 14 parametri vocali dei richiami di contatto dei pinguini a 4, ciascuno dei quali comprende parametri altamente correlati e che possono essere classificati come frequenza fondamentale, frequenza delle formanti, modulazione della frequenza, tasso di modulazione dell’ampiezza e durata. Dopodiché, abbiamo confrontato le differenze tra questi parametri individui con diversi gradi di interazioni sociali: stessa colonia contro stessa colonia rispetto a colonie diverse, stessa colonia per 3 anni e partner rispetto a non partner.

Luigi Baciadonna, ricercatore del DBIOS UniTo

In conclusione, lo studio indica che più i pinguini africani ascoltano i richiami degli altri, più il loro tono di voce diventa simile nel tempo. La convergenza vocale necessita di un periodo di tempo lungo e di stabilizzazione nella colonia. Fattore determinante per la vocalizzazione, diversificandola, è il legame sociale unico dei partner rispetto ai non partner.