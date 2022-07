Night in Paradise: la prima serie originale in lingua tedesca di STARZPLAY

STARZPLAY, il servizio streaming premium internazionale di STARZ, ha annunciato oggi il primo ciak della prima serie originale in lingua tedesca Night in Paradise, in produzione a Berlino. L’epica serie in sei parti basata sull’acclamato graphic novel di Frank Schmolke sarà girata tra luglio e ottobre a Berlino e a Bruxelles e sarà disponibile per lo streaming su STARZPLAY su tutta Europa e America Latina.

La serie accompagna gli spettatori in un viaggio ipnotizzante in una metropoli notturna. Un dramma oscuro e spigoloso basato sulla graphic novel di Frank Schmolke. Il tassista Vincent (Jürgen Vogel) e la figlia a lui oramai estranea Joni (Lea Drinda), vagano ognuno per conto proprio per la città, mentre intorno a loro crolla il capitalismo. Burbero, divorziato e in difficoltà economiche, Vincent deve accettare di non essere più un elemento necessario. La sua professione sta per estinguersi e Joni, della cui vita desidera ardentemente far parte, lo considera un estraneo e si sta facendo strada nel mondo per conto suo. Ma gli eventi apocalittici di questa fatidica notte stanno per far rincontrare le loro vite. Quando le vecchie ferite verranno riaperte e la città esploderà, oltre quali limiti verranno lanciati padre e figlia?

Night in Paradise è scritto dal pluripremiato regista Matthias Glasner (Das Boot) e Hannah Schopf (Tiger Girl), con Matthias Glasner che dirige anche la maggior parte della serie insieme a Bettina Oberli (My Wonderful Wanda). Nel cast Jürgen Vogel (The Wave) e Lea Drinda (Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino la serie) rispettivamente nei panni del padre e della ormai estranea figlia che si rincontrano portando a galla vecchie ferite mentre il mondo intorno esplode. Birgit Minichmayr (Schachnovelle), Leonard Scheicher (Das Boot) e Aleksandar Jovanovic (L’inganno perfetto) si uniscono al cast per portare sullo schermo la potente visione di Glasner.

La serie è prodotta da Windlight Pictures, che fa parte di ITV Studios, fondata dal produttore esecutivo di Das Boot Moritz Polter. Heinrich Ambrosch e la sua Satel Film sono co-produttori. ITV Studios si occuperà della distribuzione internazionale. La serie è supportata dalla German Motion Picture Fund, Medienboard Berlin-Brandenburg, Belgian Tax Shelter Regime e Wallimage. Belga Productions si occuperà della produzione in Belgio.

Le produzioni originali internazionali di STARZPLAY includono la serie francese All those Things We Never Said, l serie spagnole Express e Nacho e i titoli latinoamericani MalaYerba, Señorita 89, Toda La Sangre e El Rifugio. Night in Paradise è la prima serie originale in lingua tedesca.

