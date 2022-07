Captain America 4: il film uscirà nel 2024, il titolo annuncia un nuovo ordine mondiale

Captain America 4 entrerà prossimamente in fase di produzione, e, nel frattempo durante il panel Marvel al San Diego Comic-Con 2022 sono stati rivelati il titolo e la data di distribuzione del lungometraggio. Captain America 4 s’intitolerà New World Order, ed arriverà nelle sale cinematografiche il 3 maggio 2024.

Alla regia di Captain America 4 ci sarà Julius Onah, mentre la sceneggiatura è realizzata da Malcolm Spellman e Dalan Musson, autori che hanno già lavorato sulla serie TV The Falcon and the Winter Soldier. Proprio nel telefilm abbiamo visto Sam Wilson raccoglire lo scettro di Captain America lasciato da Steve Rogers, e combattere al fianco di James “Bucky” Barnes.

Il testimone di Steve Rogers è stato raccolto da Sam Wilson, i cui panni sono vestiti da Anthony Mackie. Ecco le parole di Chris Evans su questo passaggio di consegne: