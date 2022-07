The Sandman: il trailer ufficiale della serie TV dal SDCC 2022

L’attesissimo trailer di The Sandman è stato pubblicato online dopo essere stato mostrato durante il panel del San Diego Comic-Con 2022. Il telefilm tratto dai fumetti di Neil Gaiman sarà disponibile sulla piattaforma streaming Netflix dal 5 agosto.

Ecco qui sotto il trailer di The Sandman.

Questa è la sinossi:

Esiste un altro mondo che si apre non appena chiudiamo gli occhi ed iniziamo a sognare, un luogo in cui esiste The Sandman, il maestro dei sogni che plasma le nostre fantasie e le nostre paure. Ma quando Sogno viene catturato e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza creerà ripercussioni sia nel mondo dei sogni che in quello reale. E per restaurare l’ordine, Sogno dovrà attraversare mondi e linee temporali danneggiate durante la sua assenza, ritrovando grandi amici e nemici, ed incontrando nuove entità, sia umane che soprannaturali.

In “The Sandman” è possibile ritrovare un ricco connubio di mitologia e fantasy dark in cui la fiction moderna si intreccia con il dramma storico e la leggenda. La trama segue i personaggi e i luoghi finiti sotto l’influenza di Morfeo, il signore dei sogni che pone rimedio agli errori cosmici (e umani) da lui commessi durante la sua lunga esistenza.

Il cast del telefilm è formato da Tom Sturridge (Dream of the Endless), Gwendoline Christie (Lucifer), Sanjeev Bhaskar (Cain), Amid Chaudry (Abel), Charles Dance (Roderick Burgess), Vivienne Acheampong (Lucienne), Boyd Holbrook (The Corinthian). Tra gli interpreti ci sono anche Jenna Coleman (Johanna Constantine), David Thewlis (John Dee), Stephen Fry (Gilbert), Patton Oswalt (voce di Matthew the Raven), Joely Richardson (Ethel Cripps), Kirby Howell-Baptiste (Death), Mason Alexander Park (Desire), Donna Preston (Despair), Niamh Walsh (Ethel Cripps da giovane), Kyo Ra (Rose Walker), Razane Jammal (Lyta Hall) e Sandra James Young (Unity Kincaid).