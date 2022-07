Intervista col Vampiro: il trailer della serie TV

Era atteso nel panel dedicato durante il San Diego Comic-Con 2022, e puntualmente è arrivato anche online il trailer di Intervista col Vampiro, la serie TV che verrà lanciata da AMC il 2 ottobre. I precedenti filmati mostrati avevano permesso di dare un primo sguardo a Lestat, Louis, ed all’intervistatore Daniel Molloy.

Qui sotto trovate il trailer di Intervista col Vampiro direttamente dal San Diego Comic-Con 2022.

You have nothing to fear but yourself.

Anne Rice's #InterviewWithTheVampire premieres Sunday, October 2 on @AMC_TV and @AMCPlus. pic.twitter.com/f9E1PkJuF2

— Interview with the Vampire (@Immortal_AMC) July 23, 2022