Un fossile in Cina svela un legame con gli antenati americani

Dai ricercatori cinesi sono state valutate le sequenze nucleari e mitocondriali estratte da un cranio di 14mila anni fa. È presumibilmente appartenente a una donna imparentata con le prime popolazioni che si erano instaurate nelle Americhe. La scoperta di tale fossile è stata fatta nel 2008, in una grotta, a Malu Dong, in Cina, lasciando gli antropologi nel mistero. L’unica cosa chiara è che chi ha lasciato tali resti cela un misto di caratteristiche antiche e moderne.

Per trovare la risposta sulle origini della donna, gli studiosi hanno fatto delle sequenze di DNA da estrarre con mappatura secondo un modello genetico standard. Da tali analisi è risultato che la donna dal nome Megzi Ren è legata con gli esseri umani moderni.

Ci dice in modo abbastanza definitivo che le persone della grotta dei cervi rossi erano esseri umani moderni invece di una specie arcaica, come i Neanderthal o i Denisovani, nonostante le loro insolite caratteristiche morfologiche. Tali dati non solo ci aiuteranno a dipingere un quadro più completo di come i nostri antenati migrano, ma contengono anche informazioni importanti su come gli esseri umani cambiano il loro aspetto fisico adattandosi agli ambienti locali nel tempo, come le variazioni del colore della pelle in risposta ai cambiamenti nell’esposizione alla luce solare.