The Last of Us Parte 1 si mostra in un lungo video di gameplay

The Last of Us Parte 1 torna a mostrarsi in un lungo video di gameplay che svela le caratteristiche della versione per PS5.

Naughty Dog ha pubblicato un lungo video di gameplay di The Last of Us Parte 1 che presenta le diverse caratteristiche dell’atteso rifacimento del gioco su PS5. L’esperienza originale è stata interamente ricostruita per sfruttare a pieno le potenzialità di PS5 per consentire al gioco di raggiungere la fedeltà visiva a cui lo studio ha sempre aspirato.

Il potente hardware della PS5 consente di ottenere una serie di vantaggi visivi, da una fisica più precisa con tonnellate di bumpables e chipables (i proiettili ora possono fare a pezzi il cemento e gli oggetti ambientali) fino ad arrivare alla presenza di animazioni più convincenti e realistiche, grazie alla tecnologia Motion Matching.

Inoltre, i miglioramenti dell’intelligenza artificiale fanno sì che i personaggi abitino il mondo in modo più autentico e realistico, come ad esempio i personaggi alleati che navigano al riparo per evitare la visuale dei PNG nemici. Naughty Dog ha spiegato inoltre che questa versione includerà anche tutta una serie di novità, tra cui una modalità “permadeath”, una modalità incentrata sulle speedrun e una serie di nuovissimi costumi sbloccabili per Joel ed Ellie. Il gioco offrirà inoltre oltre 60 opzioni di accessibilità, superando quelle presenti in The Last of Us Parte II, e includerà una nuova modalità di descrizione audio.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Last of Us Parte 1 sarà disponibile a partire dal 2 settembre 2022 per PS5 e successivamente anche per PC.

