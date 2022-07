The Gray Man: da oggi il film è disponibile su Netflix

Da oggi, 22 luglio, il film The Gray Man è disponibile sulla piattaforma streaming Netflix. Si tratta del lungometraggio che segna il ritorno dei fratelli Russo alla regia di un film action dopo Avengers: Endgame. Protagonisti del lungometraggio sono Chris Evans e Ryan Gosling.

Ecco il trailer di The Gray Man.

Nel ricco cast del film anche Ana de Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura e Alfre Woodard. La pellicola è tratta dal romanzo “Tre giorni per un delitto” di Mark Greaney, sceneggiata da Joe Russo, Christopher Markus e Stephen McFeely.

Questa la sinossi ufficiale:

Il Gray Man è l’agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), detto anche Sierra Six. Preso da un penitenziario federale e assoldato dal supervisore Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry era un tempo un sicario a pagamento esperto e approvato dall’agenzia. Adesso però le cose sono cambiate e Six diventa l’obiettivo di una caccia internazionale lanciata da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex collega della CIA che farà l’impossibile per eliminarlo. Per sua fortuna l’agente Dani Miranda (Ana de Armas) è dalla sua parte…

