Spider-Man: Freshman Year, ecco il design dei personaggi della serie animata

Spider-Man: Freshman Year, presentata oggi al San Diego Comic-Con, è una serie animata piuttosto singolare, perché andrà a narrare le origini (non esplorate in live action, per evitare di ripetersi dopo le versioni di Sam Raimi e Marc Webb) del Tessiragnatele.

Just announced at #SDCC2022: Marvel Studios’ Spider-Man: Freshman Year, an Original series, streaming in 2024 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/v7sqUUHoPa — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 22, 2022

Jeff Tramell announces Nico Minoru from The Runaways as Peter Parker’s best friend in #SpiderManFreshmanYear. #SDCC pic.twitter.com/xf6ORZeLnv — Total Film (@totalfilm) July 22, 2022

Doc Oc, Chameleon, Rhino, Scorpion, and more join the cast of villains in #SpidermanFreshmanYear. pic.twitter.com/fVOHGV5tNa — Total Film (@totalfilm) July 22, 2022

Prevista per il 2024 su Disney+, vedrà un character design piuttosto singolare, che non cerca di essere “realistico” come quello di What If…? ma andrà a riprendere lo stile dei comics classici di Stan Lee, Steve Ditko, Jack Kirby, con un effetto piuttosto straniante: Peter non somiglia granché a Tom Holland, tanto per cominciare! Del resto, non è ancora stato confermato chi sarà a dare la voce al personaggio.

Essendo ambientata prima della trilogia cinematografica, alcuni personaggi (come MJ) non saranno presenti, sostituiti da altri (ad esempio, Nico Minoru dei Runaways sarà una grande amica di Peter) e vedremo numerosi nemici classici dell’Uomo Ragno, in veste inedita: Doc Ock, Camaleonte, Rhino, Scorpione… e ci saranno anche Daredevil e Doctor Strange, anche se non è ancora stato svelato come sarà gestita la loro presenza: Matt Murdock avrà la voce di Charlie Cox, mentre nessuna conferma, ancora, per Benedict Cumberbatch.

