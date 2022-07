Pellet: acquisti raddoppiati in vista dell’inverno, prezzi alle stelle

È già iniziato l’acquisto di stufe e camini a pellet in previsione dell’inverno. Nonostante il caldo, si pensa già a come risparmiare sul riscaldamento.

Le famiglie stanno già pensando come ovviare al rincaro bollette sul riscaldamento, nonostante siamo ancora in piena estate. I prezzi sono alle stelle e gli italiani stanno valutando come investire su forme di riscaldamento più vantaggiose e sostenibili. Ecco che è iniziata la corsa per l’acquisto di stufe e camini a pellet.

Il pellet diventa un’opzione vantaggiosa. Un risparmio più che consistente in bolletta. Inoltre, utile anche a fare una scelta più ecologica, meno inquinante. Da notare però che anche l’aumento della richiesta di pellet ha fatto arrivare alle stelle il suo costo. Molti italiani devono attendere a lungo prima dell’installazione dell’impianto in casa.

Il pellet è una biomassa ricavata dal legno vergine (anche da scarti di lavorazione). Tale materiale è diventato molto caro, perché l’Italia dipende da altri Paesi anche per l’approvvigionamento di legno. Il mercato italiano è quindi influenzato dalle incertezze e dai meccanismi del mercato internazionale, ovvero di quelle del mercato attuale. Ci sono rincari di prezzo e incertezze sulle forniture. In aggiunta i problemi legati alla pandemia.

Per risparmiare un po’ con gli apparecchi a pellet, si può usufruire dell’agevolazione dell’Ecobonus e del Bonus Ristrutturazione, sempre rispettando i requisiti richiesti.